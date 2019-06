UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB erweitert Partnerschaft mit Hewlett Packard im Bereich Konnektivität ernennt Maria Varsellona als Chefjuristin - Clariant-Geschäftsleitungsmitglied Kohlpaintner verlässt Unternehmen arbeitet mit Elevance bei natürlichen Inhaltsstoffen zusammen - Roche-Chef beliebtester Manager bei deutschen Arbeitnehmenden - Bell: Massiv höhere Schweinepreise belasten operatives Ergebnis EBIT H1 wird unter 50 Mio Fr. liegen (VJ 55,2 Mio) Bell will Ergebnisrückgang mit "grösseren Massnahmen" entgegenwirken - Baloise Swiss Property Fund prüft Kauf eines Liegenschaftsportfolios - DKSH erweitert Partnerschaft mit Tate & Lyle in Vietnam - Edisun Power treibt PV-Projekt in Portugal voran - Obseva peilt nach FDA-Treffen Phase-III-Studie mit Nolasiban ab Q4 an - Oerlikon beteiligt sich an Forschungslabor für Oberflächenbehandlung - Polyphor kommt mit Kandidat Balixafortide voran - Erste Patientin rekrutiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo: CEO Andrew Walo verlässt Axpo - Nachfolgeprozess gestartet BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock senkt Anteil auf 4,997% - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 2,82% - Sonova: Gruppe Diethelm meldet Anteil von 10,17% - UBS meldet Eigenanteil von 5,62%/4,8% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Dufry: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,002% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,998% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Addex Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz (10.00 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2019 (Donnerstag) BFS Baupreisindex im April 2019 (Donnerstag) SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Mai +1,9% gg Vorjahr (Prognose +2,1) Erzeugerpreise Mai -0,1% gg Vormonat (Prognose +0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1197 - USD/CHF: 1,0003 - Conf-Future: +95 BP auf 162,52% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,464% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,11% auf 9'978 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,39% auf 9'989 Punkte - SLI (Dienstag): +1,46% auf 1'525 Punkte - SPI (Dienstag): +1,31% auf 12'056 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,35% auf 26'466 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,39% auf 7'954 Punkte - Dax (Dienstag): +2,03% auf 12'332 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,72% auf 21'334 Punkte STIMMUNG - Warten auf Fed, Verschnaufpause nach SMI-Rekord über 10'000 Punkten

