UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim Anleiherückkauf: 76,9 Mio USD von 600 Mio getauscht - Crealogix: Finanzchef Philippe Wirth geht - Nachfolger wird gesucht - Gurit ernennt Philippe Wirth zum neuen Finanzchef - Hiag ernennt Wüest-Partner-Chef Marco Feusi zum neuen Firmenchef - Kudelski baut Geschäft mit Beratungsdienstleistungen aus - Leclanché beauftragt Comau mit automatisierter Fertigungsanlage für Batterien - Polyphor kündigt Überblick über Antibiotika-Programme für Fachkongress an - Rieter will an Messe ITMA mit diversen Neuerungen auftrumpfen - SPS: YOND-Immobilie zu 80 Prozent vermietet - Stadler gewinnt Ausschreibung für 55 FLIRT Akku für Schleswig Holstein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,06% - Castle Alternative: BKS Global PCC senkt auf unter 3% - Forbo: Blackrock senkt Anteil auf 2,99% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,01% PRESSE DONNERSTAG - CS-Pläne in China wegen Gerichtsfall in Gefahr (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine Montag: - GV: HBM, The Native WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Baupreisindex im April 2019 (08.30 Uhr) SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 06/19 (vorläufig) (16.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q1/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philly Fed Index 06/19 (14.30 Uhr) Frühindikator 05/19 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Handelsbilanzüberschuss Mai bei 1,7 Mrd Fr. (saisonber.) Importe Mai real +0,7%, nominal +0,9% (saisonber. gg. VM) Exporte Mai real -1,2%, nominal -0,5% (saisonber. gg. VM) Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,04 Mrd Fr. (+11,4%) - US: Fed: Leitzins bleibt bei 2,25 bis 2,50% (Prog 2,25-2,50) 9 von 17 Fed-Mitgliedern erwarten sinkende Leitzinsen bis Ende 2020 Unsicherheiten haben zugenommen Werden angemessen handeln, um Wachstum zu stützen - JP: BoJ belässt kurzfristigen Zinssatz bei -0,1% Zinsen bis mindestens Frühjahr 2020 niedrig SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.6.: - LafargeHolcim (2,00 Fr. oder Aktiendividende) per 26.6.: - Aevis (0,76 Fr.) per 27.6.: - Landis+Gyr (3,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1155 - USD/CHF: 0,9886 - Conf-Future: -58 BP auf 161,93% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,489% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,28% auf 9'990 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,27% auf 9'962 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,05% auf 1'460 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,26% auf 12'024 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,15% auf 26'504 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,42% auf 7'987 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,19% auf 12'309 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,6% auf 21'463 Punkte STIMMUNG - SMI peilt 10'000er Marke an - US-Notenbank stützt

kw/tt

(AWP)