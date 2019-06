UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Tochter Genentech erreicht in Kombinations-Studie IMspire170 Ziele nicht - SGS geht Partnerschaft mit marokkanischer Firma TDM Aerospace ein - Lonza publiziert neu dargestellte Kennzahlen für 2018 - Orior: Schweinepest in China hat kaum Einfluss auf Zahlen erwartet im H1 leichte Verbesserung der Bruttomarge und im EBITDA - Edisun Power vollzieht Kapitalerhöhung Smartenergy Invest AG wird neuer Edisun-Aktionär - Comet-CEO verlässt das Unternehmen, VRP Heinz Kundert übernimmt - Cosmo sieht Wirksamkeit von Aemcolo durch jüngste Überprüfung bestätigt - Helvetia übernimmt Versicherungsspezialisten Helvetic Warranty - Im Panalpina-Verwaltungsrat nehmen DSV-Vertreter Einsitz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo legt weitere Daten zu Aemcolo zur Behandlung von Reisedurchfall vor - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 2,93% - New Venturetec: Peter Friedli erhöht Anteil auf 27,18% - PSP: Wellington Management meldet Anteil von 3,13% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - GV: HBM, The Native Dienstag: - Galenica: Investorentag - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Landis+Gyr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB: Zahlungsbilanz Q1 2019 (09.00 Uhr)) - DE: PMI Dienste Juni 2019 (09.30 Uhr) - EU: PMI Dienste Juni 2019 (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Juni 2019 (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser Mai 2019 (16.00 Uhr) - CH: BFS Erwerbseinkommen im Jahr 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Kernrate der Inflation Mai +0,8 Prozent gg VJ (VM +0,9%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.6.: - LafargeHolcim (2,00 Fr. oder Aktiendividende) per 26.6.: - Aevis (0,76 Fr.) per 27.6.: - Landis+Gyr (3,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1089 - USD/CHF: 0,9825 - Conf-Future: +41 BP auf 162,35% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,481% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 9'960 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,17% auf 9'979 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,01% auf 1'524 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,25% auf 12'054 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,94% auf 26'753 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,80% auf 8'051 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,38% auf 12'355 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,95% auf 21'259 Punkte STIMMUNG - Nach Rekordjag Zurückhaltung erwartet

(AWP)