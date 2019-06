UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SwissRe setzt Preisspanne für ReAssure Group auf 280 bis 330 Pence fest sieht Marktkapitalisierung von ReAssure bei 2,8 Mrd bis 3,3 Mrd GBP Angebot ermöglicht Streubesitz von 26% des ausgegeb. Aktienkapitals - Swiss Re ernennt Russell Higginbotham zum neuen Asien-Chef - Carlo Gavazzi 2018/19: Umsatz 155,0 Mio Fr. (VJ 146,9 Mio) EBIT 15,2 Mio Fr. (VJ 13,9 Mio) Reingewinn 10,7 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio) Dividende unverändert auf 12,00 Franken - Also kauft IoT-Plattform Provider AllThingsTalk - Baloise Asset Management setzt auf künstliche Intelligenz - Alpine Select plant Rückkauf eigener Aktien durch Ausgabe von Put-Optionen - APG wird ab 2020 exklusive Vermarktungspartnerin des Flughafens Zürich - Ceva: SIX genehmigt Dekotierung von Ceva - Zeitpunkt noch offen - Dormakaba kauft US-Unternehmen Alvarado Alvarado mit 33 Mio USD Umsatz - positive Wirkung auf EBITDA-Marge - Implenia verkauft Projekt KIM inno-living an Swiss Life - Kuros schlägt ao. Generalversammlung erneut Kapitalerhöhung vor - Kudelski baut Geschäft mit Fortinet aus - LGT will signifikante Mehrheitsbeteiligung an Validus Wealth übernehmen - New Venturetec-VRP stimmt Liquidation des Unternehmens zu und tritt zurück - Polyphor: Frank Weber neuer Chief Medical and Development NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros will Globus, Depot, Interio und M-Way verkaufen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% - Nestlé: BlackRock erhöht Anteil auf 5,14% - Valiant: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Carlo Gavazzi: BMK 2018/19 - GV: Lem Freitag: - Aluflexpack: IPO - GV: Baumgartner Gruppe Montag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Wirtschaftsvertrauen 06/19 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 06/19 (endgültig; 11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 06/19 (vorab; 14.00 Uhr) - US: BIP Q1/19 (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/19 (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 05/19 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag) BFS Detailhandelsumsätze Mai 2019 (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist bis HEUTE) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (bis 17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (3,15 Fr.) per 2.7.: - Lem (42,00 Fr.) per 3.7.: - Ypsomed (0,55 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1 - USD/CHF: 1,0 - Conf-Future: -31 BP auf 162,28% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,476% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,13% auf 9'850 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,61% auf 9'838 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,29% auf 1'507 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,63% auf 11'881 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,04% auf 26'537 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,32% auf 7'910 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,14% auf 12'245 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): 1,19% auf 21'338 Punkte STIMMUNG - Freundliche Vorgaben aus Übersee - Enge Spanne vor G20-Gipfel erwartet

mk/tt

(AWP)