UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis schliesst Xiidra-Übernahme ab - Novartis: neue Mayzent-Daten untermauern Vorteil früher MS-Behandlung - Stadler liefert 55 Flirt Akku für den Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein - Cembra schliesst Platzierung von Aktien und Wandelanleihe ab 1,2 Millionen Aktien wurden zu 94 Fr. je Anteil ausgegeben Wandler hat anfänglichen Wandelpreis von 122,20 Franken - Asmallworld ernennt Daniel Sutter zum neuen Finanzchef - Gurit schliesst Kauf von PET-Recycling-Betrieb in Italien ab - HBM Healthcare erwartet im ersten Quartal 2019/20 Gewinn von 75 Mio Fr - Orascom DH: Deutschland hebt Flugverbot für ägyptische Destination Taba auf - Sulzer übernimmt britische Alba Power NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,92% - Castle Alternative: Alpine Select senkt auf 9,87% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,05% PRESSE DIENSTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine bekannt Mittwoch: - Keine Termine bekannt Donnerstag: - Keine Termine bekannt WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Erzeugerpreise 05/19 (11.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2019 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einzelhandelsumsatz real Mai -0,6% gg Vormonat (Prognose +0,5%) Einzelhandelsumsatz real Mai +4,0% gg Vorjahr (Prognose +2,7%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lem (42,00 Fr.) per 3.7.: - Ypsomed (0,55 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1155 - USD/CHF: 0,9878 - Conf-Future: +59 BP auf 153,14% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,488%% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 9'987 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,72% auf 9'970 Punkte - SLI (Montag): +0,72% auf 1'532 Punkte - SPI (Montag): +0,67% auf 12'058 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,44% auf 26'717 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,06% auf 8'091 Punkte - Dax (Montag): +0,99% auf 12'521 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,1% auf 21'754 Punkte STIMMUNG - Freundlich erwartet - Unsicherheitsfaktoren im Blick

