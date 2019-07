UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS kooperiert mit SmartSens Technology im Bereich der Bildsensoren - Bâloise Schweiz ernennt Mathias Zingg zum Leiter Vertrieb und Marketing - Barry Callebaut baut neues globales Distributionszentrum in Belgien - Ceva verlängert Logistikvertrag mit Shelf Drilling in Dubai NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SHKB einigt sich in Steueraffäre mit Deutschland auf Zahlung von 3,9 Mio EUR - Aluflexpack: Greenshoe vollständig ausgeübt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aevis: Medical Properties Trust meldet Anteil von 4,9 Prozent - Edisun: Horst Mahmoudi meldet Anteil von 13,62 Prozent - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,15% - IGEA Pharma: Lock up-Gruppe meldet 22,31%; Mortillaro 18,64%; T&D 17,77% - Inficon: BlackRock senkt Anteil auf 2,99 Prozent - Idorsia: Artisan meldet Anteil von 3,02% - Kühne+Nagel: Harris Associates senkt Anteil auf 2,97 Prozent - VAT Group: George Loening senkt Anteil auf 4,99 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Dottikon: GV Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2019 (08.30) - EU: Einzelhandelsumsatz Mai 2019 (11:00) - CH: BFS Touristische Beherbergungen Mai 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1131 - USD/CHF: 0,9864 - Conf-Future: +64 BP auf 164,22% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,568% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,15% auf 10'081 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,46% auf 10'006 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,53% auf 1'545 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,47% auf 12'176 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,67% auf 26'966 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,75% auf 8'170 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,71% auf 12'616 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,26% auf 21'695 Punkte STIMMUNG - Noch keine Zeichen der Schwäche

tp/kw

(AWP)