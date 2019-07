UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Baer ernennt Philipp Rickenbacher per 1. September zum CEO VRP: Noch nicht die Zeit für ein detailliertes Strategie-Update VRP: Halten an unseren finanziellen Zielen fest - SIX: Nestlé, Novartis, Roche und Zurich werden im SLI auf 9% begrenzt Bucher rücken für GAM in den SMIM auf - Bâloise Immobilien Management erhöht Kapital um 200 Mio Fr. - Dottikon ernennt Urs Brändli ab 2020 zum Leiter Prozesse & Technologien - Edisun erwirbt 23 MW Photovoltaik-Projekt in Portugal erwartet aus der Anlage ein Nettoergebnis von jährlich 0,6 Mio Fr. - Hochdorf konzentriert sich auf Geschäftsbereich Baby Care Für Pharmalys werden alle strategischen Optionen geprüft Segment Cereals & Ingredients wird aufgegeben - Obseva beendet Patienten-Rekrutierung für PRIMROSE 1-Studie mit Linzagolix - Orascom Development: Tochter in Ägypten verkauft Beteiligung an Oberi Zahra - WISeKey startet früher angekündigten Aktienrückkauf über 10% der Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Michael Tojner (Montana Tech) meldet <3% - Cembra Money Bank: BlackRock erhöht auf 5,8%; Cembra selbst senkt auf 2,07% - Evolva erhöht eigene Veräusserungspositionen auf 25,02% - Vifor: Remo und Manuela Stoffel melden Positionen von 13,54%/1,96% - Wisekey: Mark Angelo erhöht Anteil auf 34,83% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis + Conf. Call 2018/19 Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 - GV: New Venturetec - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix-Investorvertrauen Juli 2019 (10.30 Uhr) - US: Konsumentenkredite Mai 2019 (21.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Juni 2019 (Dienstag) EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS Logiernächte steigen von Januar bis Mai um 0,6% auf 14,9 Millionen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1117 - USD/CHF: 0,9904 - Conf-Future: -42 BP auf 163,84% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,602% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,27% auf 9'953 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,86% auf 9'980 Punkte - SLI (Freitag): -0,93% auf 1'532 Punkte - SPI (Freitag): -0,90% auf 12'069 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,16% auf 26'922 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,10% auf 8'162 Punkte - Dax (Freitag): -0,49% auf 12'569 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,04% auf 21'520 Punkte STIMMUNG - US-Jobdaten müssen noch verdaut werden

