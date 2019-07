UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim übernimmt Betonfertigteilhersteller in Rumänien - Novartis verkauft Rechte an Medikamenten gegen Cushing-Krankheit an Recordati - LLB H1: vorläuf. Konzernergebnis rd. 61 Mio Fr. (VJ 45,8 Mio) Geschäftsertrag 224 Mio Fr. (VJ 183,5 Mio) - VP Bank H1: Halbjahresgewinn steigt um rund 20 Prozent Positive Entwicklung des Nettoneugelds hat sich fortgesetzt - Bellevue Gruppe verkauft ihre SIX-Beteiligung an "bestehenden SIX-Aktionär" - MCH: Andreas Oliver Eggimann wird Chief Digital & Innovation Officer - Mobimo beruft Christoph Egli in die Geschäftsleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,1% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,996% - New Venturetec: Gruppe um Guido Erni meldet Anteil von <3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Partners Group: AuM + Conf. Call H1 - DKSH: Ergebnis + MK H1 - BLKB: Ergebnis H1 - Zuger KB: Ergebnis H1 Mittwoch: - Temenos: Ergebnis + Conf. Call Q2 (nb.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Empire State Index 07/19 (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS: PPI (Total) Juni -0,5% gg VM und -1,4% zum Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1100 - USD/CHF: 0,9846 - Conf-Future: -27 BP auf 162,20% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,438% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,05% auf 9'768 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -1,18% auf 9'763 Punkte - SLI (Freitag): -0,63% auf 1'507 Punkte - SPI (Freitag): -0,97% auf 11'838 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,90% auf 27'332 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,59% auf 8'244 Punkte - Dax (Freitag): -0,07% auf 12'323 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,20% auf 21'686 Punkte STIMMUNG - Abwartend vor Berichtssaison

