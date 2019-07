UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q2: Umsatz Gruppe 11,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 11,51 Mrd) Umsatz Sandoz 2,44 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,33 Mrd) Umsatz Cosentyx 858 Mio USD (Q1: 791 Mio; Q4 18: 806 Mio) Umsatz Entresto 421 Mio USD (Q1: 357 Mio; Q4 18: 318 Mio) Umsatz Innovative Med. 9,33 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,18 Mrd) Core-EBIT 3,65 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,38 Mrd) Core-EPS 1,34 USD (AWP-Konsens: 1,24 USD) Reingewinn 2,1 Mrd USD (VJ 7,77 Mrd) Reingewinn Gesamtkonzern inkl. Alcon 6,8 Mrd USD Gewinn enthält Einmalbetrag von 4,7 Mrd USD aus Alcon-Abspaltung 2019: Umsatz- und Gewinnguidance Gesamtkonzern erhöht neu Umsatzplus im hohen 1-stelligen Prozentbereich erwartet neu Gewinnplus im tiefen 2-stelligen Prozentbereich erwartet CEO: Haben starke Nachfrage nach Gentherapie Zolgensma gesehen Haben bei Zolgensma Fortschritte mit Behörden gemacht Markteintritt von Zolgensma entspricht unseren Erwartungen Cosentyx entwickelt sich trotz steigender Konkurrenz weiter gut Cosentyx wächst weiter stärker als jeweiligen Märkte Erhalten in manchen Fällen Zolgensma-Rückerstattung in 24 Std Bemüht allen passenden Patienten Zugang zu Zolgensma zu geben - Richemont Q1: Umsatz 3,74 Mrd Euro Organisches Wachstum von 9% (AWP-Konsens: 5,0%) Starkes Wachstum in Japan und Asien, va in China Zweistelliges Wachstum im Schmuckbereich - SGS H1: Umsatz 3,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,40 Mrd) Organisches Umsatzwachstum +3,5% (AWP-Konsens: +3,9%) EBIT (adj.) 489 Mio Fr. (AWP-Konsens: 502 Mio) Reingewinn n. Minderheiten 377 Mio Fr. (VJ 274 Mio) 2019: Erwarten solides organisches Umsatzwachstum und höhere Marge rechnet für 2020 weiterhin mit operativer Marge von über 17 Prozent - Givaudan H1: Umsatz 3,09 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,08 Mrd) EBITDA 660 Mio Fr. (AWP-Konsens: 712 Mio) EBITDA-Marge 21,3% (AWP-Konsens: 23,2%) Reingewinn 380 Mio Franken (AWP-Konsens: 436 Mio) Mittelfristziele zu organ. Wachstum, FCF-Rendite etc. bestätigt - Temenos Q2: Umsatz 237,1 Mio USD (AWP-Konsens: 241,2 Mio) EBIT 73,1 Mio USD (AWP-Konsens: 69,9 Mio) Lizenzumsatz 107,2 Mio USD (AWP-Konsens: 109,2 Mio) EPS 0,80 USD (AWP-Konsens: 0,76 USD) 2019: Non-IFRS-Umsatzwachstum bei k. Wechselkursen von 16 bis 19% erw. Non-IFRS-EBIT bei konst. Wechselkursen von 310 Mio - 315 Mio USD Non-IFRS-Lizenzwachstum (k. Wechselk.) von 17,5% bis 22,5% CFO: Zuversichtlich in von 6-12 Monaten eine Akquisition zu tätigen Künstliche-Intelligenz-Produkte entsprechen reg. Anforderungen übernimmt britische Logical Glue Ltd für 12 Mio GBP - GF H1: Umsatz 1,92 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,95 Mrd) EBIT 139 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167 Mio) Reingewinn n.M. 101 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121 Mio) Auftragseingang 1,92 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,02 Mrd) 2019: EBIT-Marge vor Einmalbelastungen von rund 8% erwartet leitet sofortige Massnahmen gegen Einbruch des Automarktes ein Massnahmen bei Casting Solutions kosten Einmaleffekte von rund 65 Mio Fr. - Bobst H1: Umsatz 737 Mio Fr. (VJ 763 Mio) EBIT um 15 Mio Fr und Nettoergebnis um 7 Mio Fr. erwartet 2019: EBIT-Marge von <5% erwartet (bisher: 6-7%) Umsatz auf Höhe Vorjahr erwartet - Rieter H1: Umsatz 416,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397 Mio) Bestellungseingang 378,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322 Mio) EBIT -1,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: +0,8 Mio) Reinergebnis -3,8 Mio Fr. (VJ +10,9 Mio) 2019: Ziele bestätigt - "Deutlicher Rückgang" bei Umsatz, EBIT, Gewinn Sparmassnahmen werden wie geplant weiter umgesetzt - Panalpina Q2: Umsatz 1,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,55 Mrd) Reingewinn 21 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19 Mio) DSV hält nach Ablauf der Angebotfrist 88,3 Prozent - Cassiopea H1: Verlust 6,46 Mio EUR (VJ -6,73 Mio) Barmittel u.ä. 0,83 Mio EUR (31.12.2018: 4,6 Mio) Finanzielle Flexibilität dank genehmigter Kapitalerhöhung - Perrot Duval 2018/19: Dreifache Gewinnsteigerung auf 1,0 Mio Fr. Umsatz 48,3 Mio Fr. - Obseva sieht sich mit Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban auf Kurs erhöht Aktienkapital durch neue Treasury-Aktien - Aevis Victoria verkauft 15,5%-Beteiligung an iKentoo - DKSH arbeitet mit Mars auch in Indonesien zusammen - Kudelski spannt mit STMicroelectronics im IoT-Bereich zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Novartis erhöht mit Aktienrückkauf Anteil eigene Erwerbspositionen auf 5,0079% - Ascom: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,76% - Edisun: Martin Eberhard meldet Anteil von 14,5 Prozent - Implenia: Wellington meldet Anteil von 3% - Lalique: Hansjörg Wyss erhöht Anteil auf 6,3% - Newron: Polar Capital senkt Anteil auf 2,96% - Valiant: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,05% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Rieter: Conf. Call H1 - Georg Fischer: Conf. Call H1 - Givaudan: Conf. Call H1 - Novartis: Webcast Q2 - SGS: MK H1 Freitag: - CPH: Ergebnis H1 - SFS: Ergebnis + Conf. Call H1 - BB Biotech: Ergebnis H1 - Valora: Ergebnis H1 - Energiedienst: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag - HBM: Ergebnis Q1 - Julius Bär: Ergebnis + MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - UK: Einzelhandelsumsatz Juni 2019 (10.30 Uhr) - US: Philadelphia Fed Business Outlook (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede (15.30 Uhr) Frühindikator Juni 2019 (16.00 Uhr) Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede (20.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Exporte Juni real -0,1%, nominal +8,5% (saisonber. gg. VM) Importe Juni real +1,4%, nominal -0,8% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss Juni bei 3,25 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Juni unbereinigt 1,74 Mrd Fr. (-10,7%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BFW: Nennwertreduktion 1,40 Fr. DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1076 - USD/CHF: 0,9855 - Conf-Future: +51 BP auf 163,16% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,507% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,47% auf 9'895 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,93% auf 9'942 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,65% auf 1'531 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,89% auf 12'031 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,42% auf 27'220 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,46% auf 8'185 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,72% auf 12'341 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,0% auf 21'046 Punkte STIMMUNG - Gewinntmitnahmen erwartet; Unternehmenszahlen im Fokus

