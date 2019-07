UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verkauft zwei Fabriken in Usbekistan an Lactalis - Novartis erhält Zulassung in China für Gilenya - Sandoz mit FDA-Zulassung - Valora H1: Umsatz 1'005 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'029 Mio) EBIT 42,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,2 Mio) Reingewinn 27,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,5 Mio) 2019: Weiter EBIT von rund 90 Mio Fr. erwartet - SFS H1: Nettoumsatz 868,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 879 Mio) EBIT 105,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111 Mio) Reingewinn 88,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91 Mio) 2019: Umsatzwachstum von 3-6% erwartet (inkl. Akquisitionseffekte) Normalisierte EBIT-Marge von rund 13% erwartet - CPH H1: Umsatz 267,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 271,5 Mio) EBIT 32,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,8 Mio) Reingewinn 27,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,3 Mio) 2019: Umsatz und Gewinn auf Niveau des Vorjahres erwartet - BB Biotech Q2: Verlust von 336 Mio Fr. (VJ -98 Mio Fr.) - Alpine Select beendet Rückkaufprogramm - 4,56% des Aktienkapitals angedient - Huber+Suhner kauft von Kathrein SE weiteres Antennen-Portfolio - Vaudoise kauft Beratungsgesellschaft Pittet Associates NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,11% - Swiss Re meldet Eigenanteil von 11,34%/4,3% - Relief Therapeutics: Gruppe Petrone senkt Anteil auf <3% - Interroll: Kempen Oranje senkt Anteil auf 2,97% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,65% - Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Varia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,03% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - SFS: Conf. Call H1 - Energiedienst: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag - HBM: Ergebnis Q1 - Julius Bär: Ergebnis + MK H1 Dienstag: - Cembra: Ergebnis H1 - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q1 - UBS: Ergebnis + Webcast Q2 - Idorsia: Ergebnis + Conf. Call H1 - Kühne + Nagel: Ergebnis H1 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 - AMS: Ergebnis + Conf. Call Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz Mai 2019 (10.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen Juli 2019 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.7.: - Nebag (0,50 Fr.; Kapitalherabsetzung) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1073 - USD/CHF: 0,9831 - Conf-Future: +25 BP auf 163,49% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,540% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'047 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,69% auf 10'010 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11% auf 1'532 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,53% auf 12'095 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,01% auf 27'223 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,27% auf 8'207 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,92% auf 12'228 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,00% auf 21'467 Punkte STIMMUNG - Höhere Eröffnung auf bereits hohem Niveau erwartet

yr/ys

(AWP)