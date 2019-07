UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär H1: IFRS-Konzernergebnis 343 Mio Fr. (VJ 444 Mio) Adj. Konzerngewinn 391 Mio Fr. (VJ 480 Mio) Betriebsertrag 1'699 Mio Fr. (VJ 1'789 Mio) Netto-Neugeldzufluss 6,2 Mrd Fr. (VJ 9,9 Mrd) Verwaltete Vermögen 412 Mrd Fr. (Ende April 2019: 427 Mrd) Bruttomarge 83,2 Basispunkte (VJ 91,5 BP) Adj. Cost-Income Ratio 71,0% (VJ 67,3%) Bestätigen Ziel einer Cost/Income Ratio 2020 unter 68 Prozent Kostensenkungsprogramm auf Kurs CEO: Erwarten wieder gute Zuflüsse im 2. Halbjahr Abflüsse wegen Projekt Atlas in niedrigen einstell. Mrd-Bereich Noch keine Entscheidung über Zukunft von Kairos gefallen Abflüsse bei Kairos dürften im H2 aufhören - Clariant verkauft Bereich Gesundheits-Verpackungen Verkauf hat Gesamtgegenwert von rund 308 Millionen Franken Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2019 erwartet - Novartis-Tochter Sandoz rekrutiert ersten Patienten für Denosumab-Studie - Roche erweitert Zugangsprogramm auf diagnostische Tests für TBC und andere - SGS übernimmt britische Firma DMW - Umsatz 8,1 Mio Fr. - Meyer Burger H1: Nettoumsatz 122 Mio Fr. Reingewinn 0 Mio Fr. (VJ 8,3 Mio) prüft alle strategischen Optionen für die Zukunft erhält Auftrag im Umfang von 100 Mio Fr. - HBM Q1: Reingewinn von 75 Mio Fr. (VJ 66 Mio) 19/20: Weiter IPOs erwartet - Fundamentale Entwicklung ermutigend - Bellevue Group schliesst Übernahme der PE-Spezialistin Adbodmer ab - Bossard schliesst Akquisition von Teilbereich der SACS Boysen Aerospace ab - Edmond de Rothschild (Suisse) schliesst Kapitalherabsetzung ab - Energiedienst mit höherem Betriebsertrag und gehaltenem Gewinn - Perrot Duval: Verträge über Verkauf von Infranor werden später finalisiert - Wisekey geht Partnerschaft mit chinesischer New Mingwah Blockchain Tech ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Pictet will in den kommenden Jahren Anzahl Berater in Asien verdoppeln - Neuenburger Banque Bonhôte wird erneut von US-Justizministerium gebüsst BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,08% - Julius Bär: Wellington senkt Anteil auf 2,96% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 2,73% - Swiss Re meldet Eigenanteil von 11,37%/4,3% - BFW Liegenschaften: BFW Holding meldet Anteil von 68,22% - Castle Alternative erhöht Eigenanteil auf 25,022% - GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 3,05% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Informationen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Julius Bär: MK H1 Dienstag: - AMS: Ergebnis + Conf. Call Q2 - Kühne + Nagel: Ergebnis H1 - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q1 - UBS: Ergebnis + Webcast Q2 - Cembra: Ergebnis H1 - Idorsia: Ergebnis + Conf. Call H1 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 Mittwoch: - Lonza: Ergebnis H1 + MK - Bobst: Ergebnis H1 + Conf. Call - Definitive Zahlen - EFG International: Ergebnis H1 + MK - Starrag: Ergebnis H1 + Conf. Call - Sulzer: Ergebnis H1 + Conf. Call - Walliser KB: Ergebnis H1 - Also: Ergebnis H1 (nachbörslich; Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: CFNA-Index 06/19 (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.7.: - Nebag (0,50 Fr.; Kapitalherabsetzung) per 2.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1030 - USD/CHF: 0,9835 - Conf-Future: +16 BP auf 163,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,558% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,39% auf 9'899 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,73% auf 9'937 Punkte - SLI (Freitag): -0,45% auf 1'526 Punkte - SPI (Freitag): -0,54% auf 12'029 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,25% auf 27'154 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,74% auf 8'146 Punkte - Dax (Freitag): +0,26% auf 12'260 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,23% auf 21'417 Punkte STIMMUNG - Gedämpft aufgrund negativer US-Vorgaben und der Spannungen am Persischen Golf

rw/

(AWP)