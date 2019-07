UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB prüft Verkauf von weiteren Geschäftsteilen - ABB Q2: Umsatz 7,17 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,96 Mrd) Reingewinn 64 Mio USD (VJ 681 Mio) EBITA 825 Mio USD (AWP-Konsens: 814 Mio) Auftragseingang 7,40 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,26 Mrd) Abschluss enthält Belastung von 455 Mio für Ausstieg Solarwechselrich. Globale Märkte weiter durch geopolitische Unsicherheiten beeinflusst Ölpreis und Effekte aus Währungsumrechnung beeinflussen Ergebnis weit. Umstellung auf neues Betriebsmodell schreitet voran Kostensparziel von 150 bis 200 Mio in 2019 soll erfüllt werden Arbeiten zur Ausgliederung des Stromnetzgeschäfts laufen bestätigt Einsparungsziel von 500 Mio USD durch Neuausrichtung - Clariant und SABIC setzten HPM-Deal vorübergehend aus - "Marktbedingungen" Verkauf des Pigment-Geschäfts wird wie angekündigt fortgesetzt will neu gesamtes Masterbatches-Geschäft veräussern H1: Umsatz fortgeführte Geschäfte 2,22 Mrd Fr. (VJ 2,22 Mrd) Operativer Cash Flow 113 Mio Fr. (VJ 102 Mio) EBITDA vor Einmaleffekten 355 Mio Fr. (VJ 362 Mio) Ergebnis -101 Mio Fr. (VJ 211 Mio) CEO: Nächster Konzernchef muss nicht unbedingt von Sabic kommen Es gab unterschiedliche Vorstellungen bei uns und Sabic Sistiertes Joint Venture könnte später wieder aktuell werden Keine Signale, dass sich Sabic nicht mehr als Ankeraktionär sieht Devestisionserlös für M&A, Dividende oder Aktienrückkauf verwend. Mein Verhältnis mit Occhiello war "sehr gut" - Kein Zerwürfnis - Kühne + Nagel schliesst Übernahme von Worldwide Perishable Canada ab übernimmt österreichische Jöbstl-Gruppe - Roche H1: Umsatz Gruppe 30,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 30,27 Mrd) Umsatz Pharma 24,19 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 23,89 Mrd) Umsatz Diagnostics 6,28 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,36 Mrd) Reingewinn 8'904 Mio Fr. (VJ 7'516 Mio) Core-EBIT Gruppe 12,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,95 Mrd) Umsatz Tecentriq 782 Mio Fr. (Q1: 336 Mio; Q4: 284 Mio) Umsatz Hemlibra 535 Mio Fr. (Q1: 219 Mio; 2018: 224 Mio) Umsatz Rituxan 3,3 Mrd Fr. (Q1: 1,69 Mrd; Q4: 1,64 Mrd) Umsatz Ocrevus 1'735 Mio Fr. (Q1: 836 Mio; Q4: 680 Mio) 2019: Ausblick erhöht Neu Umsatzplus im mittleren bis hohen 1-stelligen %-Bereich erwartet Neu Gewinnplus im mittleren bis hohen 1-stelligen %-Bereich erwartet Erwarten Abschluss Spark-Übernahme in 2019 CEO: 90% des Wachstums kommt von neuen Mitteln gehe von aktuellem Wachstumstempo für weitere Zukunft aus Spark-Übernahme sollte bis Ende Jahr beendet sein Unser SMA-Kandidat sollte sich durchsetzen können Gehe für Q4 von stärkerem Biosimilar-Effekt in USA aus werden unsere IP auch in den USA verteidigen sind zuversichtlich alle Spark-Fragen zu beantworten Kostenbelastung für Patienten in USA ist besorgniserregend Gentherapien stellen auch Vorteil für Gesundheitssystem dar Neue Therapieansätze rufen nach neuen Preissystemen Sind Spark-Übernahme und weiterer Entwicklung absolut verpflichtet Pharma-Umsatz war vor allem durch Volumen getrieben Haben Pharma-Preise im Einklang mit Inflation gesteigert - Sika H1: Umsatz 3'732,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'723 Mio) EBIT 481,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 490 Mio) Reingewinn 330,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 334 Mio) Umsatz über 8 Mrd Fr. und zweistelliges EBIT-Wachstum erwartet - Also wächst im Halbjahr weiter - Gewinn steigt um ein Viertel - Alpine Select kündigt neues Aktienrückkaufprogramms zum Marktpreis an - Autoneum H1: Umsatz 1'156,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'146,9 Mio) EBIT 16,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,9 Mio) Konzernergebnis -6,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -0,8 Mio) Turnaround-Programm in Nordamerika zeigt Fortschritte 2019: Leichtes organisches Umsatzwachstum im H2 erwartet - Bell: Behörden genehmigen Verkauf des Wurstgeschäfts an Zur Mühlen Gruppe - DKSH erhält Auftrag von Leica Microsystems für Philippinen und Vietnam - Emmi übernimmt die italienische Pasticceria Quadrifoglio srl - GKB H1: Konzerngewinn 100,5 Mio Fr. (VJ 99,4 Mio) Geschäftserfolg 103,9 Mio Fr. (VJ 105,0 Mio) 2019: erwartet neu höheren Geschäftserfolg von 185 bis 190 Mio Fr. - Inficon Q2: Umsatz 96,6 Mio USD (AWP-Konsens: 95,3 Mio) EBIT 15,8 Mio USD (AWP-Konsens: 16,9 Mio) Reingewinn 11,8 Mio USD (AWP-Konsens: 13,0 Mio) 2019: Prognose bestätigt - Umsatz 400 Mio USD - EBIT-Marge 19% - Leonteq H1: Reingewinn 30,2 Mio Fr. (VJ 40,1 Mio) Betriebsertrag 124,6 Mio Fr. (VJ 136,1 Mio) Weitere bedeutende Fortschritte bei strategischen Initiativen - Mikron H1: Umsatz 176,8 Mio Fr. (VJ 155,3 Mio) Betriebsergebnis 7,5 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Reinergebnis 4,7 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) 2019: Höherer Umsatz und EBIT auf Vorjahresniveau erwartet Prognose für zweite Jahreshälfte wegen Autoindustrie etc. schwierig - Kuros: Gerhard Ries tritt aus persönlichen Gründen aus Verwaltungsrat zurück - Vontobel H1: Konzernergebnis 131,1 Mio Fr. (VJ 132,7 Mio) Verwaltete Vermögen 186,0 Mrd Fr. (Ende 2018: 171,1 Mrd) Neugeldzufluss 5,3 Mrd Fr. (VJ 5,1 Mrd) Erwarten für H2 anspruchsvolles Umfeld - Bestätigen Ziele 2020 CEO: Zweites Semester verläuft bisher ähnlich wie erstes Semester Abgang von ehem. Notenstein-Partnern "isolierter Vorfall" Gewinnrückgang AM wegen Investitionen in "Talente" und Vertrieb NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bank Cler H1: Reingewinn 19,8 Mio Fr. (VJ 19,8 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock senkt Anteil auf 4,97% - Dufry: Gruppe Travel Retail meldet Anteil von 14,64%/3,4% - GAM: BlackRock senkt Anteil auf 2,79% - Obseva meldet eigenen Anteil von 10,629%/7,571% - Rapid Nutrition: JBG hält nach Kapitalerhöhung noch 10,67% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Q2 - Roche: MK H1 - Autoneum: Conf. Call H1 - Graubündner KB: MK H1 - Inficon: Conf. Call Q2 - Leonteq: Conf. Call H1 - Vontobel: MK H1 Freitag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Bundesgericht berät über Datenlieferung an Frankreich (ab 09.15 Uhr), - APG SGA: Ergebnis H1 - Bellevue: Ergebnis H1 - CFT: Umsatz H1 - Forbo: Ergebnis H1 - Zehnder: Ergebnis H1 Montag - Keine Termine bekannt WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Ifo-Geschäftsklimaindex 07/19 (10.00 Uhr) - EZ: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) (13.45 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 06/19 (vorläufig) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 06/19 (vorläufig) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1097 - USD/CHF: 0,9853 - Conf-Future: +56 BP auf 164,67% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,603% ((Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,59% auf 9'966 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,58% auf 9'908 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,55% auf 1'527 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,48% auf 12'016 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,29% auf 27'270 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,85% auf 8'322 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,26% auf 12'523 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,26% auf 21'767 Punkte STIMMUNG - Etwas höher vor EZB-Sitzung - Roche nach Zahlen gesucht

