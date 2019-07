UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé H1: Organisches Wachstum bei +3,6% (AWP-Konsens: +3,6%) Internes Realwachstum RIG +2,6% (AWP-Konsens: +2,4%) Umsatz 45,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 45,7 Mrd) Operative Marge adj. bei 17,1% (AWP-Konsens: 16,7%) Reingewinn von 5,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,3 Mrd) Organisches Wachstum Industrieländer bei +2,4% (Q1 +1,2%) Organisches Wachstum Emerging Markets +5,3% (Q1 +6,3%) Operatives Ergebnis adj. 7,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,66 Mrd) Organisches Wachstum im Q2 bei 3,9% (Q1 +3,4%) Wachstum war breit abgestützt, vor allem USA besonders stark Einführung von Starbucks war ein grosser Erfolg Dynamik von Nespresso und Nescafé verbesserte sich in allen Zonen 2019: Organisches Wachstum von rund 3,5% erwartet Ausblick zu Wachstum und operativem Gewinn bestätigt Adj. operative Marge bei 17,5% oder höher erwartet Portfolio-Management 'on track' CFO: Etwas besorgt in China - Nahrungsmittelmarkt verlangsamt sich Toughere Vergleichszahlen vor allem im Q4 - deshalb vorsichtiger Rohstoffsituation dürfte in H2 schwieriger werden - APG H1: Umsatz 152,3 Mio Fr. (VJ 145,1 Mio) EBIT 24,4 Mio Fr. (VJ 28,6 Mio) Nettoergebnis 19,4 Mio Fr. (VJ 22,7 Mio) rechnet mit Ergebnissen, die vorübergehend unter heut. Werten liegen Mittel- und langfristige Markt- und Ertragsperspektiven sind positiv - Asmallworld erwartet Umsatzsteigerung von 40% für erstes Halbjahr - Bellevue Group H1: Konzerngewinn 14,2 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) Geschäftsertrag 53,9 Mio Fr. (VJ 52,5 Mio) Verkauf der Bank "an starken Partner" wird weiter geprüft Überschüssige Mittel aus SIX-Beteil. könn. zurückgeführt w. - CFT H1: Umsatz 474,3 Mio Fr. (VJ 459,8 Mio) - Crealogix ernennt Daniel Bader zum neuen Chief Financial Officer - DKSH vereinbart Kooperation mit Tokopedia in Indonesien - Forbo H1: Umsatz 649,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 676,2 Mio) EBIT 77,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,4 Mio) Reingewinn 61,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,2 Mio) 2019: Weiter leichte Steigerung von Umsatz und Gewinn erwartet - Idorsia: Janssen erzielt gute Resultate mit Ponesimod bei MS - Obseva erhält gute Rückmeldung zu Programm mit OBE022 - Vaudoise Versicherungen ernennt Christoph Borgmann zum zukünftigen Finanzchef - Zehnder H1: Umsatz 313,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 304,2 Mio) EBIT 17,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 16,9 Mio) Reingewinn 13,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 12,9 Mio) 2019: Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung erwartet Mittelfristziele haben weiterhin oberste Priorität NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% - Sunrise: UBS hielt vorübergehend Anteil von 5,85% - Zurich Insurance: Capital Group erhöht Anteil auf 5,049% PRESSE FREITAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Nestlé: Conf. Call zu H1-Ergebnis 14.00 Uhr - UBS: Bundesgericht berät über Datenlieferung an Frankreich (ab 09.15 Uhr), Montag - Keine Termine bekannt Dienstag - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bucher Industries: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Cosmo Pharmaceuticals: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - LEM: Ergebnis Q1 - SIG Combibloc: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - USA: BIP Q2/19 (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Juni -1,4% GG Vormonat (Prognose -0,7) Einfuhrpreise Juni -2,0% GG Vorjahr (Prognose -1,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1045 - USD/CHF: 0,9911 - Conf-Future: -26 BP auf 164,42% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,639% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,20% auf 9'897 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,31% auf 9'877 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,40% auf 1'520 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,25% auf 11'986 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,47% auf 27'141 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,00% auf 8'239 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,28% auf 12'362 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,46% auf 21'659 Punkte STIMMUNG - Etwas höher erwartet - Nestlé und UBS im Fokus

