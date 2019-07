UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS und UBS erhalten von US-Aufsehern mehr Zeit für vollständige Notfallpläne - Novartis: PARAGON-Studie hat Ziele 'knapp' verfehlt - Alpine Select erwartet Halbjahresgewinn von rund 8,5 Mio Fr. - Airesis H1: Nettoumsatz Le Coq Sportif 58,5 Mio Euro (VJ 57,7 Mio Euro) Anstieg der Bruttomarge, positives Nettoergebnis H2: Erwarten signifikantes Umsatzwachstum und bessere Profitabilität - Baumgartner: BBC will von >95 auf 100 Prozent erhöhen; Aktie wird dekotiert - DKSH unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Philipp Kirsch für Taiwan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos: T. Rowe Price erhöht Anteil auf 5,17% - UBS: Norges Bank erhöht Anteil leicht auf von 3,01% - Alpine Select: Raymond Bär erhöht auf 10,14% - Eigenanteil von 4,97% - Aluflexpack: FIL Limited erhöht Anteil auf 5,52% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,06% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Keine Termine bekannt Dienstag - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bucher Industries: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Cosmo Pharmaceuticals: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - LEM: Ergebnis Q1 - SIG Combibloc: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q2, Conf. Call und MK - LafargeHolcim: Ergebnis H1 + Conf. Call - SNB: Ergebnis Q2 - Swiss Re: Ergebnis H1 - Ceva Logistics: Ergebnis Q2 - Glencore: Production Report H1 - BPDG: Ergebnis H1 (17.45 Uhr) - Pargesa: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Montag - US: BIP Q2/19 (14.30 Uhr) Dienstag - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1051 - USD/CHF: 0,9932 - Conf-Future: +11 BP auf 164,56% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,625% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,26% auf 9'943 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,92% auf 9'968 Punkte - SLI (Freitag): +0,53% auf 1'528 Punkte - SPI (Freitag): +0,91% auf 12'095 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,19% auf 27'192 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,11% auf 8'330 Punkte - Dax (Freitag): +0,47% auf 12'420 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,19% auf 21'617 Punkte STIMMUNG - Leichter gesehen - Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

