UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Crealogix 2018/19: Umsatz +17% auf 101,9 Mio Fr. EBITDA sinkt um 1,9 Mio Fr. auf 7,0 Mio Fr. Reinverlust 6,3 Mio Fr. (VJ Gewinn 0,9 Mio Fr.) Lizenzmodell-Umstellung belastet Profitabilität Lizenzmodell-Umstellung wird sich ab 2020/21 positiv auswirken - Mobimo H1: Unternehmensgewinn 43,5 Mio Fr. (VJ 37,9 Mio) Vermietungsertrag 60,9 Mio Fr. (VJ 54,7 Mio) Neubewertungserfolg von 18,8 Mio Fr. (VJ 17,7 Mio) - Banque Profil de Gestion H1: Reinergebnis -0,61 Mio Fr. (VJ +0,33 Mio) - Lindt & Sprüngli schliesst Aktienrückkauf ab - Panalpina-Übernahme: DSV erwartet Vollzug am oder um den 19. August - Pargesa H1: Konzerngewinn 225,3 Mio Fr. (VJ 212,6 Mio) - Santhera schliesst Lizenztransaktion mit Chiesi Group für Raxone bei LHON ab - SHL Telemedicine will an ao. GV neue Vergütungspolitik einführen - Stadler gewinnt Ausschreibung für 22 Lokomotiven in Spanien - The Native unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Verkauf von Nexway-Anteil - U-blox kauft Bluetooth-Geschäft von Rigado - Mettler-Toledo wächst im zweiten Quartal leicht und steigert den Gewinn NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axa Schweiz H1: Bruttoprämien -35% auf 5,51 Mrd. (wegen BVG) Oper. Ergebnis -4,4% auf 447 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,07% - Evolva: Cologny Advisors meldet zuletzt Anteil von 5% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 10,56% - New Venturetec: K-S-Anlage meldet Anteil von 3,24% - PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobimo: Conf. Call zu H1 (10.00 Uhr) Montag: - Interroll: Ergebnis H1 - Belimo: Ergebnis H1 - Obseva: Ergebnis H1 - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - Oerlikon: Ergebnis + Conf. Call H1 - BCGE: Ergebnis + MK H1 - Galenica: Ergebnis H1 + Conf. Call - Swissquote: Ergebnis + MK H1 - Panalpina: aoGV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2019 (09.30 Uhr) Seco Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Montag) BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2019 (Montag) BFS: Touristische Beherbergungen Juni/H1 2019 (Montag) KOF Beschäftigungsindikator (Montag) - EU: Erzeugerpreise 06/19 (11.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 06/19 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 06/19 (14.30 Uhr) Arbeitsmarktbericht 07/19 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 06/19 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 06/19 (endgültig) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/19 WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS: CPI Juli -0,5% auf 102,1 Punkte - Jahresteuerung +0,3% - US-Notenbank senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent beendete Abbau der Bilanzsumme am 1. August Powell: Sehe keinen Start eines Zinssenkungszyklus - US: Bauausgaben Juni -1,3% gg Vormonat (Prognose +0,3) ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie Juli 51,2 Pkt (Prognose 52,0) Wöchentl. AL-Erstanträge +8000 gg Vorwoche auf 215000 (Prog 214000) - GB: Bank of England belässt Leitzins auf 0,75% (Prognose 0,75) - EU: Eurozone Einkaufsmanagerindex Industrie Juli 46,5 Pkt (Prog 46,4) - Saron-Kontrakt wird auch an Derivatbörse ICE gehandelt SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) per 7.8.: - Varia US (0.50 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9883 - Conf-Future: +64 BP auf 165,67% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,654% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,14% auf 9'806 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,29% auf 9'919 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,21% auf 1'521 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,31% auf 12'064 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -1,05% auf 26'583 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,79% auf 8'111 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,% auf 12'1 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,3% auf 21'045 Punkte STIMMUNG - Klare Abschläge erwartet - Handelsstreit belastet

yr/tt

(AWP)