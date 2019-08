UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galenica H1: Umsatz 1,60 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,60 Mrd) Adjustierter EBIT 81,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,0 Mio) Adjustierter Reingewinn 65 Mio Fr. (AWP Konsens: 63,5 Mio) 2019: Umsatzplus zw. 1 und +3%; EBIT +5 bis +7% erwartet - Oerlikon H1: Bestellungseingang 1,35 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,35 Mrd) Umsatz 1,32 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,30 Mrd) EBITDA 214 Mio Fr. (AWP-Konsens: 199 Mio) Konzernergebnis -99 Mio Fr. (VJ +111 Mio) 2019: Ausblick gesenkt - Order, Umsatz und EBITDA-Marge auf Vorjahr Order bis zu 2,7 Mrd Fr. - Umsatz über 2,6 Mrd erwartet EBITDA-Marge bei rund 15,5% erwartet CEO: Angesichts der Unsicherheiten gute Performance Quartal von Manmade getrieben - Oberflächentechnik schwächer - BCGE H1: Betriebsergebnis 94,6 Mio Fr. (VJ 84,5 Mio) Reingewinn 59,3 Mio Fr. (VJ 52,0 Mio) Geschäftsertrag 220,1 Mio Fr. (VJ 208,0 Mio) 2019: Erwarten operative Rentabilität nach wie vor nahe am Vorjahr - BCJ H1: Reingewinn 6,61 Mio Fr. (VJ 7,36 Mio) Geschäftserfolg 8,66 Mio Fr. (VJ 9,64 Mio) - Komax H1: Umsatz und Bestellungseingang nahmen um 14% bzw. 19% ab EBIT -54,2% auf 16,4 Mio Fr. (VJ 35,7 Mio) Komax erwartet in H2 höheren Bestellungseingang, Umsatz und EBIT als in H1 - LLB einigt sich mit DoJ im US-Steuerstreit für CH-Tochter - Busse 10,7 Mio USD LLB: Zahlung an DoJ ist durch Rückstellungen vollständig gedeckt - Swissquote H1: Reingewinn 22,0 Mio Fr. (VJ 25,7 Mio) Nettoertrag 112,2 Mio Fr. (VJ 112,8 Mio) Vorsteuergewinn 25,1. Mio CHF (VJ 30,8 Mio) 2019: Erwarten neu Vorsteuergewinn von 48 Mio Fr. statt 44 Mio - Basilea erzielt in Phase-3-Studie mit Ceftobiprol gute Ergebnisse bei ABSSSI - Georg Fischer erwirbt US-Firma Global Supply Co. Inc. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,14%/5,01% - Geberit: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,97% - Rieter: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 5,04% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 3,0002% - Varia: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 3,01% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BCGE: MK zu H1 - Galenica: Conf. Call (14.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call (13.00 Uhr) - Swissquote: MK zu H1 - Panalpina: aoGV Mittwoch: - Obseva: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q2 (Conf. Call) - Glencore: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Vifor Pharma: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - LM Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis und MK H1 - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) - VAT: Ergebnis und MK H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält Rede (18.00 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Juli 2019 (Mittwoch) KOF Konjunkturumfragen vom Juli (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 7.8.: - Varia US (0.50 Fr.) per 13.8.: - Ems (19,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0926 - USD/CHF: 0,9748 - Conf-Future: -1 BP auf 166,70% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,811% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,41% auf 9'559 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -2,08% auf 9'599 Punkte - SLI (Montag): -2,30% auf 1'463 Punkte - SPI (Montag): -2,09% auf 11'688 Punkte - Dow Jones (Montag): -2,90% auf 25'718 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -3,47% auf 7'726 Punkte - Dax (Montag): -1,80% auf 11'659 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,65% auf 20'585 Punkte STIMMUNG - Tiefere Kurse erwartet - Handelsstreit belastet

uh/tt

(AWP)