UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q2: Organisches Wachstum (adj.) -3% (AWP-Konsens: -2,7%) Umsatz 5'923 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'961 Mio) EBITA (bereinigt) 265 Mio EUR (AWP-Konsens: 260 Mio) Reingewinn 159 Mio EUR (VJ 170 Mio) Wachstumsrate Juni bei -3% - Q2-Trend setzt sich im Juli fort sieht sich auf Kurs, 2019 70 Mio EUR einzusparen - Vifor Pharma H1: Umsatz 913,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 868,2 Mio) EBITDA 254,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 239,8 Mio) Veltassa-Umsatz 62,6 Mio Fr. (2018: 90,5; H1 18: 36,8 Mio) 2019: Ausblick erhöht neu Umsatzwachstum von mehr als 15% erwartet neu EBITDA-Wachstum von 25-30% erwartet - Zurich Insurance H1: Betriebsgewinn BOP 2,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,57 Mrd) Reingewinn (NIAS) 2,04 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,81 Mrd) Combined Ratio 95,1% (AWP-Konsens: 95,9%) Eigenkapital 32,9 Mrd USD (AWP-Konsens: 31,8 Mrd) Eigenkapitalrendite mit 15,0% über dem Ziel von 12% 2017-19: auf gutem Weg, alle Finanzziele zu übertreffen Legen neue Ziele im November am Investor Day vor Kostenbasis wurde mit Restrukt. um 1,3 Mrd USD gesenkt CFO: Sind auf Brexit mit verschiedenen Szenarien gut vorbereitet Zu Beginn von H2 gab es keine ausserord. Katastrophenevents - BKB H1: Gewinn Stammhaus 48,1 Mio Fr. (VJ 49,0 Mio) Konzerngewinn 54,4 Mio Fr. (VJ 61,8 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 66,2 Mio Fr. (VJ 89,4 Mio) H2: Operatives Ergebnis in ähnlicher Grössenordnung erwartet - LM Group H1: Umsatz 165,6 Mio EUR (VJ 138,8 Mio) EBITDA im Kerngeschäft 35,1 Mio EUR (VJ 16,8 Mio) Reinergebnis 12,2 Mio EUR (VJ 0,2 Mio) 2019: Prognose angehoben - Umsatz über 320 Mio EUR Kerngeschäft-EBITDA 68-70 Mio EUR - Hochdorf verkauft Hochdorf South Africa an African Chocolate Café Ltd. - Leclanché und Saint Kitts realisieren Solarenergie-Projekt in der Karibik - Meyer Burger erhält Auftrag über 20 Millionen von Oxford PV - Molecular Partners heuert Nicolas Leupin als Chief Medical Officer an - SPS H1: Reingewinn 356,5 Mio Fr. (AWP-Konsens 281,1 Mio) Betriebsertrag +3,8% auf 607,7 Mio Fr. Stabile Leerstandsquote von 4,7% Verkaufsprozess für Tertianum Gruppe eingeleitet 2019: Bestätigt alle Ziele Verkaufsprozess für Tertianum Gruppe eingeleitet - Panalpina gibt provisorisches Endergebnis für DSV-Offerte bekannt 97,98 Prozent aller Aktien wurden an DSV angedient - Valiant H1: Konzerngewinn 61,5 Mio Fr. (VJ 59,8 Mio) Geschäftserfolg 73,8 Mio Fr. (VJ 81,4 Mio) Betriebsertrag 205,4 Mio Fr. (VJ 206,6 Mio) 2019: Erwarten weiterhin Konzerngewinn leicht über Vorjahr - VAT H1: Umsatz 263,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 260,5 Mio) Auftragseingang 261,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263,6 Mio) EBITDA 65,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,6 Mio) Reingewinn 24,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,8 Mio) Q3: Erwarten Umsatz von 130 bis 140 Millionen Franken Bisherige Umsatz- und Gewinnziele bestätigt 2019: Erwarten freien Cashflow über Niveau von 2018 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf. Call Q2 (11.00 Uhr) - Zurich Insurance: Conf. Call H1 (13.00 Uhr) - Vifor Pharma: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - LM Group: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - SPS: MK H1 - Valiant: Conf. Call H1 (10.00) - VAT: MK H1 Freitag: - Conzzeta: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00) - Berner KB: Ergebnis H1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 Montag: - Elma: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)) Lagerbestände Grosshandel 06/19 (endgültig, 16.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Juli 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,10929 - USD/CHF: 0,9749 - Conf-Future: +89 BP auf 167,92% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,855%% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,94% auf 9'624 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,21% auf 9'534 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,06% auf 1'455 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,08% auf 11'633 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,09% auf 26'007 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,38% auf 7'863 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,71% auf 11'650 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,37% auf 20'593 Punkte STIMMUNG - Fester Auftakt erwartet - Zahlen im Blick

