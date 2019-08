UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler H1: Umsatz 5'431 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'456 Mio) Auftragseingang 6'090 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'107 Mio) EBIT 596 Mio Fr. (AWP-Konsens: 598 Mio) Reingewinn 436 Mio Fr. (AWP-Konsens: 444 Mio) 2019: Gewinn von 900-940 Mio Fr. angepeilt - Umsatzziel bestätigt - Ascom 2019: Umsatz von rund 300 Mio Fr. erwartet In "Base Case" hohe einstellige EBITDA-Marge erwartet Wollen zu stäkerer nachhaltiger Profitabilität zurückkehren - Bell H1: Umsatz 1,99 Mrd Fr. (AWP-Konsen: 2,03 Mrd) EBITDA 116,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127,3 Mio) Reinverlust 9,6 Mio Fr. (VJ +1,7 Mio) Weiter hohe Rohmaterialpreise erwartet, erhöhen daher Preise - Cham Group: Dekotierung von der SIX per 19.12. (letzter Handelstag 18.12.) Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5% der Titel zu 440 Fr. geplant H1: Reingewinn bei 9,9 Mio Fr. (VJ 83,6 Mio) Mietertrag 1,4 Mio Fr. (VJ 1,0 Mio) - Straumann H1: Umsatz 780,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 779,0 Mio) Bruttogewinn 595,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 591,3 Mio) EBIT 179,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,8 Mio) Reingewinn 146,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 142,4 Mio) 2019: erhöht Jahresprognose für org. Umsatzwachstum auf 13-16% CEO zu AWP: Bauen laufend Kapazitäten aus, um hohe Nachfrage zu bedienen Asia-Pacific dürfte sich auch im H2 stark entwickeln Strebe bis 2020 saubere Übergabe an Guillaume Daniellot an - VZ Holding H1: Betriebsertrag 148,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148,4 Mio) Reingewinn 48,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,3 Mio) AuM 25,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 25,5 Mrd) 2019: Leicht höherer Gewinn erwartet - Hiag stoppt Entwicklung einer eigenen Multicloud-Plattform - Orell Füssli: Chef Buchverlag wird erneut ausgewechselt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Citadel meldet Anteil von 3,151% - Burckhardt Compression: J O Hambro senkt Anteil auf 4,95% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3% - OC Oerlikon: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil auf 5,2% - Varia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,00% - PRESSE MITTWOCH ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Schindler: Conf Call H1 - Ascom: MK H1 - Cham Group: Conf Call H1 - Straumann: MK H1 - VZ Holding: Conf Call H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2019 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 - Comet: Ergebnis + MK H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 - Schweiter: Ergebnis + MK H1 - SGKB: Ergebnis + MK H1 - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Airopack: GV (10.00 Uhr) Freitag: - Gurit: Ergebnis + MK H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EUR: BIP Q2 (11:00 Uhr) - EUR: Industrieproduktion Juni (11:00 Uhr) - USA: Im- und Exportpreise Juli (14:30 Uhr) - USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) (16:30 (Uhr) - WIRTSCHAFTSDATEN - DEUTSCHLAND: BIP Q2 -0,1% gg Vorquartal (Prognose -0,1) - 1. Schätzung BIP Q2 +0,4% gg Vorjahr (Prognose +0,1) - 1. Schätzung - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: - Cham Group: Dekotierung per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12.) - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0904 - USD/CHF: 0,9761 - Conf-Future: 14 BP auf 168,35% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,932% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,13% auf 9'799,09 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,27% auf 9'786 Punkte - SLI (Dienstag): +0,33% auf 1'485 Punkte - SPI (Dienstag): +0,18% auf 11'895 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,42% auf 26'275 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,95% auf 8'016 Punkte - Dax (Dienstag): +0,60% auf 11'750 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,98% auf 20'655 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit dürfte weiter im Fokus stehen - Schwache Konjunkturzahlen weltweit könnten belastend wirken

jb/uh

(AWP)