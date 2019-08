UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS macht gute Fortschritte in den Verhandlungen mit Osram - Geberit H1: Umsatz 1,63 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,63 Mrd) EBITDA 501 Mio Fr. (AWP-Konsens: 501 Mio) Reingewinn 365 Mio Fr. (AWP-Konsens: 365 Mio) 2019: Umfeld bleibt anspruchsvoll Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3-4% erwartet Operative Cashflow-Marge von 28-29% erwartet Stabiles Rohmaterialpreisniveau im Q3 erwartet - Swisscom H1: Umsatz 5'663 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'725 Mio) EBITDA 2'240 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'226 Mio) Reingewinn 780 Mio Fr. (AWP-Konsens: 764 Mio) hat in Schweiz im Vergleich zum Vorjahr 326 Stellen abgebaut 2019: Unverändertes Dividendenziel von 22 Franken pro Aktie Umssatzziel von rund 11,4 Mrd Fr. bestätigt EBITDA-Ziel von über 4,3 Mrd Fr. bestätigt Auf Kurs für Sparziel von 100 Mio Fr. hält bei 5G an Abdeckungsziel von 90% bis Ende Jahr fest - BFW H1: EBIT 9,1 Mio Fr.(VJ 15,8 Mio) setzt Portfolioabrundung fort und veräussert Liegenschaften Reingewinn inkl. Neubewertung 2,9 Mio Fr. (VJ 13,4 Mio) - Cicor H1: Umsatz 131,9 Mio Fr. (VJ 122,9 Mio) Reingewinn 3,8 Mio Fr. (VJ 4,7 Mio) EBIT 7,0 Mio Fr. (VJ 7,0 Mio) 2019: Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet Leichter Rückgang der EBIT-Marge erwartet - Comet H1: Umsatz 177,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 199,2 Mio) EBITDA 8,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,0 Mio) Reinergebnis -3,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: +7,0 Mio) Strategische Optionen für ebeam-Geschäft werden geprüft 2019: Umsatz von 350-370 Mio Fr. und EBITDA-Marge von 7,0-8,5% erwartet Röntgensystem-Geschäft wird neu ausgerichtet - Flughafen Zürich befördert im Juli 0,6 Prozent mehr Passagiere - Meyer Burger stellt Geschäftsmodell um geht mit REC strategische Partnerschaft ein REC plant Produktionskapazität bei HJT-Solarmodulen zu erhöhen Aussichten für Solarindustrie haben sich verbessert H1: Definitives Reinergebnis von +1,8 Mio Fr. (VJ +8,3 Mio) Negativer Cashflow von 57,6 Mio Fr. (VJ - 16,4 Mio) CEO: Sind mit Transformationsprogramm auf Kurs - Phoenix Mecano H1: Bruttoumsatz 326,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 328,8 Mio) EBIT 16,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 22,6 Mio) Reingewinn 11,6 Mio EUR (VJ 19,2 Mio) 2019: EBIT im Bereich von 33 bis 40 Mio EUR erwartet Einmalaufwendungen von 14 - 16 Mio EUR für Massnahmenpaket - PSP H1: Liegenschaftsertrag 145,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144,8 Mio) Reingewinn 258,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 193,0 Mio) EBITDA vor Neubewertung 125,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,6 Mio) 2019: Erwartet neu EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von über 250 Mio Fr Erwartet neu Leerstandsquote von rund 4% - Schweiter H1: Umsatz 613,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 623,7 Mio) EBITDA 63,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,0 Mio) EBIT 44,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,9 Mio) Reingewinn 34,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,3 Mio) 2019: Insgesamt weiter positiver Geschäftsverlauf erwartet - SGKB H1: Konzerngewinn 82,5 Mio Fr. (VJ 81,2 Mio) Betriebsertrag 237,2 Mio Fr. (VJ 234,7 Mio) Geschäftserfolg 100,0 Mio Fr. (VJ 94,8 Mio) Verwaltete Vermögen 44,3 Mrd Fr. (Ende 2018: 43,0 Mrd) Einigung mit deutschen Justizbehörden - Zahlung von 3,1 Mio EUR 2019: Erwarten Konzerngewinn leicht unter Vorjahresniveau - Spice Private Equity mit leicht tieferem NAV per Ende Juni - Tecan H1: Umsatz 296,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 297,9 Mio) Reingewinn 25,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,6 Mio) EBITDA 49,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,0 Mio) 2019: bestätigt finanziellen Ausblick für Geschäftsjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Komax: Swisscanto Fondsleitung senkt Anteil unter 3% - Leonteq: Credit Suisse meldet Anteil von 3% - Temenos: Amundi Asset Management meldet Anteil von 3,6% - Varia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,99% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call H1 - Swisscom: Conf. Call Q2 - Cicor: Ergebnis H1 - Comet: MK H1 - Meyer Burger: Webcast H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 - Schweiter: MK H1 - SGKB: MK H1 - Tecan: Conf. Call H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Airopack: GV Freitag: - Gurit: Ergebnis + MK H1 Montag: - Orior: Ergebnis H1 - Metall Zug: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Empire State Index August (14:30 Uhr) Philly Fed Index August (14:30 Uhr) Einzelhandelsumsatz Juli (14:30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30 Uhr) Industrieproduktion Juli (15:15 Uhr) Kapazitätsauslastung Juli (15:15 Uhr) NAHB-Index August (16:00 Uhr) Lagerbestände Juni (16:00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - Bitcoin sinkt wieder unter 10'000 Dollar SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: - Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., dan. ausserbörslich) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0861 - USD/CHF: 0,9740 - Conf-Future: +76 BP auf 169,06% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,960% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,08% auf 9'621 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -1,61% auf 9'628 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,01% auf 1'455 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,52% auf 11'714 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -3,05% auf 25'479 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -3,02% auf 7'774 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,19% auf 11'493 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,36% auf 20'376 Punkte STIMMUNG - Vorsicht hält an - SMI knapp tiefer erwartet

