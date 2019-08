UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält für Krebsmittel Rozlytrek US-Zulassung bei Lungenkrebs - Airopack-Aktionäre verweigern an GV vier Verwaltungsräten die Entlastung - Gurit H1: Umsatz 284,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281,4 Mio) EBIT 27,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,1 Mio) Reingewinn 18,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,7 Mio) Wertminderung von 6,7 Millionen auf Composite Components 2019: Umsatz von über 525 Mio Fr erwartet EBIT-Marge in der oberer Hälfte des Zielkorridors von 8-10% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Jacobs Holding tritt mit Zukauf in US-Zahnarztmarkt ein BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Georg Fischer: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% - New Venturetec: Alpine Select meldet Anteil von 5,15% - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% PRESSE FREITAG - Bloomberg: SIX erwägt Kauf einer EU-Börse ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Gurit: MK H1 Montag: - Orior: Ergebnis H1 - Metall Zug: Ergebnis H1 Dienstag: - Schlatter: Ergebnis H1 - Luzerner KB: Ergebnis H1 + MK - Meier Tobler: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 + MK - Huber + Suhner: Ergebnis H1 + MK - Hochdorf: Ergebnis H1 - Implenia: Ergebnis H1 + MK - Komax: Detail-Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 - Medartis: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.30 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 + MK - Basilea: Ergebnis H1 - Alpine Select: Ergebnis H1 - Alcon: Ergebnis H1 (Conf. Call 21.8. 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz Juni (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen Juli (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen August (16.00 Uhr) - CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2019 (Dienstag) BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: - Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach ausserbörslich - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0868 - USD/CHF: 0,9788 - Conf-Future: +35 BP auf 169,41% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -1,006% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,46% auf 9'650 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,23% auf 9'606 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,23% auf 1'452 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,27% auf 11'682 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,39% auf 25'579 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,09% auf 7'767 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,7% auf 11'413 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,06% auf 20'419 Punkte STIMMUNG - Erholung nach Ausverkauf erwartet

