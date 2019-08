UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Bain und Carlyle erwägen laut Agenturbericht Erhöhung des Gebots an Osram - Bellevue Group verkauft Bank am Bellevue an KBL Zusammenarbeit im Asset Management wird geprüft - Basilea H1: Umsatz 63,2 Mio Fr. (VJ 59,9 Mio) Reingewinn -15,4 Mio Fr. (VJ -22,5 Mio) Liquide Mittel 178 Mio Fr. (Ende 2018: 223 Mio) 2019: Umsatz von 128-133 Mio erwartet - Betriebsverlust von 22-27 Mio Netto-Kapitalabfluss von 60-65 Mio Fr. erwartet - Hochdorf H1: Umsatz 242,9 Mio Fr. (VJ 281,6 Mio) EBIT -52,4 Mio Fr. (VJ +2,9 Mio) Reinergebnis -63,6 Mio Fr. (VJ -2,2 Mio) Prüfen mit Hochdruck alle Optionen für Pharmalys Konsortialkredit über 151 Mio Fr. bis Ende Oktober verlängert Verlängerung und Aufstockung des Kredits um 40 Mio Fr. angestrebt - Huber+Suhner H1: Umsatz 447,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 459,8 Mio) EBIT 47,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,6 Mio) Reingewinn 37,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,9 Mio) 2019: Verhaltene Entwicklung im zweiten Semester erwartet Umsatzrückgang im mittleren 1-st. Prozentbereich erwartet Prognose für EBIT-Marge bestätigt - Implenia H1: Umsatz 2'184 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'153 Mio) EBIT exkl. PPA 11,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,0 Mio) Konzernergebnis 0,5 Mio Fr. (VJ 8,9 Mio) 2019: Guidance bestätigt - EBIT von über 150 Mio Fr. erwartet - Komax H1: Umsatz definitiv bei 203 Mio Fr. (-14%), EBIT bei 16,4 Mio (-54%) Gewinn von 10,7 Mio Fr. (VJ: 28,3 Mio) 2019: Im H2 weiterhin höheren Bestellungseingang, Umsatz und EBIT Umsatz von 415-430 Mio Fr. und EBIT-Marge von 8-9% erwartet CEO rechnet in kommenden Jahren mit "viel Wachstumspotenzial" - Kuros H1: Reinergebnis -5,2 Mio Fr. (VJ -5,2 Mio) Flüssige Mittel per Mitte Jahr bei 13,44 Mio Fr. (VJ 10,11 Mio) Erwarten für den Rest von 2019 eine Beschleunigung der Verkäufe - LUKB H1: Konzerngewinn 100,5 Mio Fr. (VJ 99,8 Mio) Geschäftserfolg 117,3 Mio Fr. (VJ 116,4 Mio) Akquiriertes Nettoneugeld 341 Millionen Franken 2019: Konzerngewinn zwischen 199 und 205 Millionen Franken angestrebt - Medartis H1: Umsatz 64,5 Millionen Fr. (VJ 61,0 Mio) EBITDA 8,7 Millionen Fr. (5,8 Mio) Reingewinn 0,7 Millionen Fr. (VJ 4,0 Mio) 2019: Umsatzwachstum von 8 bis 10% - EBITDA-Marge auf H1-Niveau - Meier Tobler H1: Umsatz 241,9 Mio Fr. (VJ 254,1 Mio) EBIT +5,56 Mio Fr. (VJ -0,7 Mio) Gewinn von 0,3 Mio Fr. (VJ -7,3 Mio) 2019: Cyberattacke belastet Jahresergebnis mit 1 bis 2 Mio CHF Cyberattacke belastet Umsatz mit rund 5 Mio CHF Umsatzrückgang im H2 nicht signifikant höher als im H1 Trotz Sondereffekten positives Konzernergebnis erwartet - Orascom DH H1: Gruppenumsatz 223,0 Mio Fr. (VJ 155,6 Mio) Adj. EBITDA von 41,7 Mio Fr. (VJ 35,0 Mio) Nettoergebnis -1,5 Mio Fr. (VJ -16,4 Mio) 2019: Ziele bestätigt - Umsatz von 400 Mio Fr. erwartet - Schlatter H1: Nettoerlös 54,7 Mio Fr. (VJ 53,7 Mio) EBIT 1,9 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) Reingewinn 1,4 Mio Fr. (VJ 1,8 Mio) 2019: Sparte Weben wird Verlust aufweisen - TKB H1: Reingewinn 72,2 Mio Fr. (VJ 72,9 Mio) Geschäftserfolg 80,2 Mio Fr. (VJ 80,6 Mio) 2019: Tieferes operatives Ergebnis als 2018 erwartet - VP Bank H1: Konzerngewinn 35,3 Mio Fr. (VJ 29,3 Mio) Betreute Kundenvermögen 45,6 Mrd Fr. (Ende 2018: 41,5 Mrd) Netto-Neugeldzufluss 1,2 Mrd Fr. (VJ 0,6 Mrd) Sind auch für anspruchsvolleres Marktumfeld bestens gerüstet - Castle PE erzielt im Halbjahr Gewinn von 2,1 Mio USD - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,27% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,05%/4,64% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,06% - Airopack: A. Köpfli senkt Anteil auf <3% - Ascom: UBS Fund erhäht Anteil auf 7,34% - Barry Callebaut: Invesco meldet Anteil von 3,002% - Georg Fischer: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,69% - Leonteq: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Temenos: Wellington Management senkt Anteil auf 2,99% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Huber + Suhner: MK H1 - Implenia: MK H1 - Komax: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Luzerner KB: MK H1 - Orascom DH: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Thurgauer KB: MK H1 - VP Bank: MK H1 - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Alcon: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 + MK - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Von Roll: Ergebnis H1 - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Alpiq GV (15.00 Uhr) Donnerstag: - BCV: Ergebnis H1 - Bossard: Ergebnis H1 - Coltene: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 - Sunrise: Ergebnis Q2 - New Value: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE CH: Arbeitskräfteerhebung Q2 2019 (08.30 Uhr) Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik 2. Sektor Q2 (Donnerstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Exporte Juli real -1,8%, nominal -3,9% (saisonber. gg. VM) Importe Juli real -0,5%, nominal -1,7% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss Juli bei 2,67 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Juli unbereinigt 1,90 Mrd Fr. (+4,3%) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag 26.8.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0866 - USD/CHF: 0,9803 - Conf-Future: -64 BP auf 168,58% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -1,052% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,15% auf 9'840,37 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Montag): +1,00% auf 9'826 Punkte - SLI (Montag): +1,19% auf 1'487 Punkte - SPI (Montag): +1,03% auf 11'948 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,96% auf 26'136 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,35% auf 8'003 Punkte - Dax (Montag): +1,32% auf 11'715 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,55% auf 20'677 Punkte STIMMUNG - Wenig Veränderung erwartet in der Eröffnung - Zentralbanken-Politik weiter im Fokus

