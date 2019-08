UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS kann im Übernahmepoker um Osram mitmachen - Sunrise Q2: Umsatz 455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 467 Mio) EBITDA (adj.) 146 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157 Mio) Reingewinn 27 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,8 Mio) 2019: Prognose für bereinigtes EBITDA auf 618-628 Mio Fr. angehoben Haben Übernahme von UPC weiter vorbereitet UPC-Kauf brächte 45 Mio höhere Synergien als ursprünglich erwartet Freenet-VR-Vertreter dürfen nicht mehr an UPC-Gesprächen teilnehmen Freenet versucht finanzielle Zwänge auf Kosten der Partner zu lösen VR: Bedenken von Freenet nicht im besten Interesse aller Aktionäre Aktionäre sollten selbstsüchtiges Verhalten von Freenet nicht dulden Sunrise offen für andere UPC-Finanzierungsstruktur CFO: Gehen voraussichtlich mit ursprünglichem Deal-Plan an GV CEO: Starke Anhaltspunkte für Vertraulichkeitsverletzung von Freenet Höhere Synergien vor allem wegen Infrastrukturelementen erwartet - BCV H1: Geschäftsertrag 501,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 491,0 Mio) Geschäftserfolg 209,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 203,8 Mio) Reingewinn 182,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,7 Mio) 2019: Weiter ähnlich guter Geschäftsgang wie in vergangenen Jahren erw. - Bossard H1: EBIT 53,0 Mio Fr. (VJ 61,6 Mio) 2019: EBIT-Marge im unteren Bereich der Spanne von 10 bis 13% erw. 2019: Umsatz in Spanne von 860 bis 880 Mio Fr. erwartet - Highlight E&E H1: Umsatz -2,3% auf 235,8 Mio Fr. Betriebsergebnis -6,4 Mio Fr. (VJ +2,7 Mio Fr.) Konzernergebnis -12,6 Mio Fr. (VJ -7,9 Mio Fr.) - Coltene H1: Nettoumsatz von 135,4 Mio Fr. bestätigt (VJ 85,6 Mio) EBIT 12,8 Mio CHF (VJ 10,2 Mio) Reingewinn 7,94 Mio Franken (VJ 6,16 Mio) Wollen mittelfristig wieder EBIT-Marge von 15 Prozent erzielen Werner Mannschedel scheidet aus Gruppenleitung aus - Peach Property H1: Mieteinnahmen 19,3 Mio Fr. (VJ 13,8 Mio) Gewinn nach Steuern bei 22 Mio Fr. (VJ 26,5 Mio) Leerstand auf 10,7 Prozent gesenkt - Alpiq-GV wählt vier Verwaltungsräte von CSA - Comet-Finanzchef ad interim Beat Malacarne geht Ende Oktober - EPH erwirbt Büro- und Ladengebäude in Wien für 230 Mio Euro - Gurit unterzeichnet Materiallieferverträge mit weltweit führenden Wind-OEMs - Hochdorf: Amir Mechria tritt als Verwaltungsrat der Pharmalys zurück - Ypsomed eröffnet Produktionswerk in Schwerin - Zug Estates und Stadt Zug unterzeichnen Planungsvereinbarung für "Metalli" NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Highlight Comm. H1: Umsatz um 15,4 Mio auf 229,9 Mio Fr. gestiegen EBIT 1,6 Mio Fr. (VJ 10,1 Mio) Konzernergebnis -1,8 Mio Fr. (VJ 3,2 Mio) - Aduno mit Wachstumssprung und weniger Gewinn wegen Zukauf - LGT H1: Konzerngewinn 155,6 Mio CHF (VJ 174,8 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS meldet Eigenanteil von 6,65%/5,01% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 8,7%/0,44% - PSP: Alony Hetz Properties & Investments senkt Anteil auf 9,05% - Panalpina: P. Schmitz-Morkramer/P. Bierbaum senken Anteil unter 3% - Varia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,05% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - BCV: MK zu Ergebnis H1 - Coltene: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Sunrise: Conf. Call zu Ergebnis Q2 - New Value: GV Freitag: - Bachem: Ergebnis H1 - Nebag: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 + Conf. Call - U-blox: Ergebnis H1 Montag: - Alpiq: Ergebnis H1 + MK - Schwyzer KB: Ergebnis H1 - KTM Industries: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste August 2019 vorläufig (10.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 25. Juli 2019 (13.30 Uhr) Verbrauchervertrauen August 19 vorläufig (16.00 Uhr) - US: Beginn Fed Jackson Hole Symposium (bis 24.8.) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste August 2019 vorl. (15.45 Uhr) Frühindikatoren Juli 2019 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS: Industrieproduktion Q2 steigt um 3,6% zum Vorjahr - Umsatz +2,4% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag 26.8.) Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0877 - USD/CHF: 0,9820 - Conf-Future: -128 BP auf 167,74% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -1,002% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 9'840 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,80% auf 9'848 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,94% auf 1'493 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,89% auf 11'982 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,93% auf 26'203 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,90% auf 8'020 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,3% auf 11'803 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,05% auf 20'628 Punkte STIMMUNG - Ruhiger Handel vor Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole erwartet

kw/jb/ys

(AWP)