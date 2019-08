UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Tecentriq erhält erweiterte Zulassung in Japan bei Lungenkrebs - Bachem H1: Umsatz 134,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,0 Mio) Reingewinn 20,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,3 Mio) EBIT 24,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,8 Mio) 2019: Umsatzsteigerung im oberen Bereich der Prognose von 6 bis 10% - Mobilezone H1: Nettoumsatz 568,6 Mio Fr. (VJ 560,6 Mio) EBIT 23,6 Mio Fr. (VJ 23,0 Mio) Reingewinn 17,1 Mio Fr. (VJ 16,8 Mio) 2019: Prognose erhöht - EBIT von 56 bis 61 Mio Fr. erwartet - Nebag H1: Gewinn 4,32 Mio Fr. (VJ +6,80 Mio) - U-blox H1: Umsatz 190,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,5 Mio) Reingewinn 13,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,0 Mio) Reingewinn IFRS 9,7 Mio Fr. 2019: Umsatz von 380-400 Mio Fr. und EBIT 15-27 Mio Fr. angepeilt - Zehnder Group vermeldet Abgang von Tomasz Juda aus Gruppenleitung - Zuger KB: Urs Rüegsegger als Präsident des Bankrats vorgeschlagen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Salt H1: Umsatz von 500,1 Mio Fr. (VJ 512,5 Mio) - ZKB H1: Halbjahreskonzerngewinn von 418 Mio Fr. Kundenvermögen steigen auf 315,5 Mrd Fr. Netto-Neugeldzufluss über 2,5 Mrd Fr. Geschäftserfolg -3,8% auf 419 Mio Fr. Geschäftsertrag -3,9% auf 1'165 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco senkt Anteil auf 2,997% - Clariant: Citadel erhöht Anteil leicht auf 3,391% - Comet: Veraison senkt Anteil auf 9,99% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,20% - Hochdorf: Taaleri senkt Anteil auf <3% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,9% - Medartis: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,17% - Temenos: BNP Paribas senkt Anteil auf 4,5% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf. Call H1 (09.15 Uhr) - U-blox: MK H1 Montag: - Alpiq: Ergebnis H1 + MK - KTM Industries: Ergebnis H1 (nachbörslich, Call 18.00 Uhr) - Dienstag: - Allreal: Ergebnis, MK H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Tamedia: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 GV: Klingelnberg WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Fed Jackson Hole Symposium (bis 24.8.) - US: Verkauf neuer Häuser 07/19 (16.00 Uhr) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag 26.8.) Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0906 - USD/CHF: 0,9855 - Conf-Future: -81 BP auf 166,93% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,93% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,29% auf 9'834 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,43% auf 9'806 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,28% auf 1'489 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,42% auf 11'931 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,19% auf 26'252 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,36% auf 7'991 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,47% auf 11'747 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,39% auf 21'709 Punkte STIMMUNG - Vor Jackson Hole-Treffen etwas höher erwartet

