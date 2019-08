UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon-Linse "Panoptix" erhält Zulassung der US-Gesundheitsbehörde - Clariant erweitert Produktion von Katalysatoren in China - Allreal H1: Mietertrag 102,6 Mio Fr. (VJ 97,9 Mio) EBIT ohne Neubewertung 92,1 Mio Fr. (VJ 92,0 Mio) Reingewinn ohne Neubewertung 63,8 Mio Fr. (VJ 61,3 Mio) 2019: Operatives Ergebnis neu über Vorjahreshöhe erwartet - Flughafen Zürich H1: Umsatz 588 Mio Fr. (AWP-Konsens: 568,5 Mio) EBITDA 304 Mio Fr. (AWP-Konsens: 299,2 Mio) Reingewinn 143,4 Mio Fr. (VJ 129,8 Mio) 2019: Passagierwachstum von rund 2% erwartet EBITDA und Gewinn weiter über Vorjahr erwartet - KTM Industries H1: Umsatz 754,9 Mio Euro (VJ 821,8 Mio) EBIT 46,6 Mio Euro (VJ 46,0 Mio) 2019: Umsatzwachstum von 3-5% erwartet - EBIT von >130 Mio KTM Industries AG soll in Pierer Mobility AG umbenannt werden - LLB H1: Konzernergebnis definitiv 61,1 Mio Fr. (VJ 45,8 Mio) Netto-Neugeld 2,0 Mrd Fr. 2019: Erwarten operative Fortschritte sowie ein solides Konzernergebnis - Molecular Partners H1: Liquide Mittel 123,3 Mio Fr. (Ende Q1 136,5 Mio) Umsatz 13,6 Mio Fr. (VJ 9,4 Mio) Reinergebnis -12,7 Mio Fr. (VJ -11,7 Mio) 2019: Gesamtaufwand von 60-70 Mio Fr. erwartet - Tamedia H1: Umsatz 524,1 Mio CHF (VJ 477,5 Mio) EBIT 41,0 Mio Fr. (VJ 52,7 Mio) Konzernergebnis 53,6 Mio Fr. (VJ 39,9 Mio) - Vetropack H1: Umsatz 361,2 Mio Fr. (VJ 350,0 Mio) EBIT 48,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,8 Mio) Reingewinn 38,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,7 Mio) 2019: Umsatzanstieg im Gesamtjahr 2019 erwartet Marktumfeld sollte weiter vorteilhaft bleiben - Basilea schliesst Patientenrekrutierung für Phase-1-Studie mit BAL101553 ab - Baumgartner H1: Reinergebnis von -27'300 Fr. (VJ: +65'200 Fr.) - Blackstone Resources schliesst Joint-Venture für Nickel in Indonesien ab - Castle Alternative Invest mit Gewinn im Halbjahr - Cembra Money Bank und Fnac verlängern Partnerschaft bis 2024 - Conzzeta stockt Beteiligung an DNE Laser auf 70% auf - DKSH weitet Partnerschaft mit Soma in Asien aus - Hochdorf: Interimschef Pfeilschifter wird CEO bei Tochter Pharmalys - Santhera: Positive Resultate mit Vamorolone bei Duchenne-Muskeldystrophie - Stadler gewinnt Auftrag in der Türkei für sieben Hybrid-Lokomotiven - Sunrise: UPC-Besitzern Liberty Global will an Verkauf festhalten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,2%, Invesco senkt auf 4,896% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,07% - Lastminute.com: Freesailors meldet weiterhin Anteil von 50,17% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,5% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Allreal: MK H1 - Flughafen Zürich: Conf. Call H1 - LLB: Conf. Call H1 - Molecular Partners: Conf. Call H1 - Tamedia: Conf. Call H1 - GV: Klingelnberg Mittwoch: - Bâloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - SF Urban: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 Donnerstag: - Givaudan: MK H1 (10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 + MK (09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis 2018/19 - Varia US: Ergebnis H1 - Vaudoise: Ergebnis H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: FHFA-Index 06/19 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 08/19 (16.00 Uhr) - CH: CS-CFA Index August (10.00 Uhr) (Mittwoch) Swissmem: MK zur Situation der Schweizer Maschinenindustrie (10.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag 26.8.) Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1101 - USD/CHF: 0,9787 - Conf-Future: +22 BP auf 167,43% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,928% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 9'734 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Monttag): -0,30% auf 9'716 Punkte - SLI (Montag): -0,24% auf 1'474 Punkte - SPI (Montag): -0,33% auf 11'829 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,05% auf 25'899 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,32% auf 7'854 Punkte - Dax (Montag): +0,40% auf 11'658 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,96% auf 20'456 Punkte STIMMUNG - Dank Entspannungssignalen im Handelsstreit wieder positiver

