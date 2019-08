UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Swissmedic bewilligt Hemlibra für prophylaktische Hämophilie A-Therapie - Bâloise H1: Reingewinn 395 Mio Fr. (AWP-Konsens: 362 Mio) Geschäftsvolumen 6,01 Mrd Fr. (VJ 5,47 Mrd) Combined Ratio 87,4% (AWP-Konsens: 92,4%) Eigenkapital 6'592 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'269 Mio) Bâloise Bank SoBa erzielt im Halbjahr weniger Gewinn CEO: Sind mit "Simply Safe"-Strategie auf Kurs - Emmi H1: Umsatz 1,66 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,69 Mrd) EBIT 93,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,4 Mio) EBIT-Marge 5,6% (AWP-Konsens: 5,8%) Reingewinn 72,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,2 Mio) 2019: EBIT-Ziel wird bestätigt, Umsatzziel leicht gesenkt Umsatzwachstum Konzernstufe neu 1,5-2,5% (alt: 2,0-3,0%) - Jungfraubahn H1: Betriebsertrag 106,7 Mio Fr. (VJ 100,2 Mio) EBIT 30,8 Mio Fr. (VJ 25,4 Mio) Reingewinn 23,9 Mio Fr. (VJ 20,1 Mio) 2019: Für H2 in Wachstumsmärkten gut positioniert - SF Urban H1: Reingewinn 8,5 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Reingewinn exkl. Neubewertungen 7,5 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) 2019: Sind zuversichtlich - EFG International ernennt Amy Yip zur Präsidentin Advisory Board Asien Pazifik - ENR Russia Invest H1: Gewinn von 3,54 Mio Franken (VJ -0,12 Mio) - Landis+Gyr vereinbart Zusammenarbeit mit Utilidata - Perrot Duval: Verkauf von Infranor erst für mitte September vorgesehen - Schweiter nominiert Belimo-CEO Lars van der Haegen für Verwaltungsrat - SHL übernimmt Mehrheit an holländischer Kadima - Umsatz 3 bis 4 Mio EUR - Valartis H1: Gewinn von 3,3 Mio Fr. (VJ Verlust von 0,4 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - CKW senkt Strompreise für Privatkunden und grundversorgte Geschäftskunden - LGT übernimmt indischen Impact-Investor Aspada - Mirabaud H1: Reingewinn von 26,1 Mio Fr. - Verwaltete Vermögen bei 34,0 Mrd BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Castle Private Equity: Anteil von Goldman Sachs steigt auf 6,54% - Vontobel: Aktionärspool hält unverändert 50,75% der Aktien PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Bâloise: Conf. Call zum Ergebnis H1 - SF Urban: Conf. Call zum Ergebnis H1 Donnerstag: - Givaudan: MK H1 (10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 + MK (09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis 2018/19 - Varia US: Ergebnis H1 - Vaudoise: Ergebnis H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis H1 + MK - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index August (10.00 Uhr) Swissmem: MK zur Situation der Schweizer Maschinenindustrie (10.00 Uhr) - EU: Geldmenge M3 07/19 (10.00 Uhr) - IT: Verbrauchervertrauen 08/19 (10.00 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q2 2019 (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Importpreise Juli -2,1% gg VJ (Prog -2,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0892 - USD/CHF: 0,9824 - Conf-Future: +40 BP auf 167,83% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,941% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 9'795 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,72% auf 9'786 Punkte - SLI (Dienstag): +0,48% auf 1'481 Punkte - SPI (Dienstag): +0,75% auf 11'918 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,47% auf 25'778 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,34% auf 7'827 Punkte - Dax (Dienstag): +0,62% auf 11'730 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,11% auf 20'479 Punkte STIMMUNG - Nach Aussagen von chinesischen Offiziellen zum Handelsstreit gedämpft

mk/rw

(AWP)