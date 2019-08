UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: EU-Kommission lässt Tecentriq-Kombinationstherapie für Brustkrebs zu Begleitdiagnostik Ventana PD-L1 wird in CE-Märkten lanciert - Temenos kauft US-Bankensoftwareunternehmen Kony Kony-Kaufpreis 559 Mio USD - Earn out 21 Mio USD Kony-Umsatz 2020 von 115 Mio USD erwartet CEO: Werden mit Kony-Kauf Marktführer im Digital Banking CFO: Synergien vor allem durch Cross-Selling und bei den Gemeinkosten - UBS: Suni Harford und Iqbal Khan in Konzernleitung berufen Khan leitet Vermögensverwaltungsgeschäft mit Naratil Martin Blessing und Ulrich Koerner treten zurück Änderungen treten am 1. Oktober in Kraft - Helvetia H1: Reingewinn 289,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287,8 Mio) Combined Ratio 92,5% (AWP-Konsens: 91,9%) Bruttoprämien von 5,97 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,90 Mrd) Eigenkapital 5,57 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,23 Mrd) Umsetzung 20.20-Strategie verläuft erfolgreich neu Versicherungspartner von Tesla in 16 europäischen Ländern - Hiag: H1 von Abwertungen und Rückstellungen von 45 Mio belastet Belastungen im Zusammenhang mit Konkurs der Rohner AG - Intershop H1: Reingewinn 41,9 Mio Fr. (VJ 32,7 Mio) EBIT 48,0 Mio Fr. (VJ 46,9 Mio) Nettoliegenschaftsertrag 37,7 Mio Fr. (VJ 39,0 Mio) Leerstandsquote der Renditeliegenschaften sinkt auf 9.5% 2019: Erfreulichen Jahresabschluss erwartet - Investis H1: Umsatz 98,6 Mio Fr. (VJ 97,9 Mio) EBITDA vor NB 22,9 Mio Fr. (VJ 19,6 Mio) Reingewinn 111,9 Mio Fr. (VJ 21,7 Mio) Mietertrag 28,1 Mio Fr. (VJ 27,0) Ausblick: wollen Immobilienportfolio weiter ausbauen Mittelfristziele (per Ende 2019) bestätigt - Mobilezone kauft Mobilit AG und IT Business Services GmbH Gekaufte Firmen mit Bruttogewinn von 3 Mio Fr. - Perrot Duval 2018/19: Erneut keine Dividende 2019/20: Leichtes Umsatzplus auf vergleichbarer Basis erwartet - Straumann-Group ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder Robert Woolley übernimmt Nordamerika, Holger Haderer das Marketing - Varia US Properties H1: Gesamtertrag 66,1 Mio USD (VJ 46,6 Mio) Gewinn je Aktie 2,47 US-Dollar (VJ 1,38 USD) Nettoertrag aus Fair-Value-Anpassungen 19,0 USD 2019: Positives Ergebnis erwartet - Vaudoise H1: Umsatz von 806 Mio Fr. (VJ 799 Mio) Gewinn von 74,8 Mio Fr. (VJ 74,0 Mio) Combined Ratio von 93,5% (VJ 90,6%) 2019: Ergebnis dürfte sich auf Vorjahresniveau bewegen Weiterhin Wachstum im Nichtlebensegment erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,45%/4,64% - Implenia: Loys Investment senkt auf 2,16% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 15,05% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,07% - PSP: Wellington Management meldet Anteil von 2,96% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Givaudan: MK H1 (10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 + MK (09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis 2018/19 - Varia US: Ergebnis H1 - Vaudoise: Ergebnis H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis H1 + MK - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Hiag Immobilien: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbrauchervertrauen August (11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen August (11.00 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen August (09.55 Uhr) Verbraucherpreise August (14.00 Uhr) - USA: Privater Konsum Q2 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel Juli (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Juli (16.00) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS-Beschäftigungsbarometer Q2: Gesamtbeschäftigung +1,2% zu VJ auf 5,11 Mio Indikator Aussichten 1,05 (+0,3% gg VJ) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Klingelnberg (1,00 Fr.) per 18.9.: - Logitech (0,7346 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,10871 - USD/CHF: 0,9810 - Conf-Future: +70 BP auf 168,48% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -1,007% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,08% auf 9'750,18 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,28% auf 9'758 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,30% auf 1'477 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,29% auf 11'883 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +1,00% auf 26'036 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,38% auf 7'857 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,25% auf 11'701 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,09% auf 20'460 Punkte STIMMUNG - Wenig verändert gesehen - Konjunktursorgen bestimmen

tt/

(AWP)