UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Ofatumumab zeigt Überlegenheit in MS-Studie gegenüber Aubagio - Aevis übernimmt Klinik Belair per 1. Oktober 2019 - BKW ernennt Philipp Hänggi zum neuen Produktionschef und GL-Mitglied - Castle Alternative vernichtet knapp 1,57 Mio eigene Aktien - Emmi-Tochter Surlat schliesst sich mit Quillayes zusammen Umsatz in Chile nach diesem Schritt ca. 170 Mio Fr. - Mobilezone schliesst Aufnahme Schuldscheindarlehen und Refinanzierung ab Schuldscheindarlehen 53 Mio Fr.; Refinanzierung von 28,5 Mio EUR - Tecan: Tania Micki folgt als CFO auf Rudolf Eugster - Adval Tech H1: Gesamtleistung 96,5 Mio Fr. (VJ 104,0 Mio) EBIT 6,3 Mio Fr. (VJ 6,9 Mio) Gewinn 4,2 Mio Fr. (VJ 7,8 Mio) - CFT H1: Reingewinn 34,2 Mio Fr. (VJ 31,8 Mio) Betriebsgewinn 39,5 Mio Fr. (VJ 41,5 Mio) Anhaltende Aktivität im Juli und im August - Edisun H1: Umsatz 7,21 Mio Fr. (VJ 6,6 Mio) - Gewinn 1,65 Mio (VJ 1,43 Mio) 2019: Gewinnprognose auf 3,4 Mio Fr. angehoben - IVF Hartmann H1: Umsatz 68,1 Mio Fr. (VJ 66,0 Mio) Konzerngewinn 5,9 Mio Fr. (VJ 6,1 Mio) 2019: Umsatz über VJ erwartet - temporärer Rückgang des EBIT - Plazza H1: Reingewinn exkl. Neubewertung 8,3 Mio Fr. (VJ 4,9 Mio) Liegenschaftenertrag 12,2 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) 2019: Zunahme des Liegenschaftenertrags weiter von rund 15% erwartet Zunahme Gewinn vor Neubewertung von bereinigt mind. 10% erwartet - Zug Estates H1: Konzernergebnis 26,1 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio rev.) Liegenschaftenertrag 26,7 Mio Fr. (VJ 25,2 Mio rev.) Konzernergebnis vor NB 15,4 Mio Fr. (VJ 15,2 Mio rev.) 2019: markante Steig. des EBIT vor Abschreibung und Neubewertung Erwarten Konzernergebnis ohne Neub. über Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: Capital Group Companies melden Anteil von 3,107% - Gurit: Alantra EQMC Asset Management senkt Anteil auf 2,94 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,69% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 3,07%/3,001% PRESSE FREITAG - Ermotti: UBS hat kein Problem bei der Nachfolgeregelung (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: MK H1 - Zug Estates: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Hiag Immobilien: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Dienstag: - Messe Schweiz: Ergebnis H1 - Asmallworld: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis und MK H1 - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Santhera: Ergebnis und MK H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF-Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EU: Arbeitslosenzahlen 07/19 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 08/19 (vorab, 11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 07/19 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 08/19 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/19 (endgültig 16.00 Uhr) - CH: PMI August (Montag) Landesindex der Konsumentenpreise August (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Detailhandelsumsatz real Juli + 4,4% gg Vorjahr (Prognose +3,3) Detailhandelsumsatz real Juli -2,2% gg Vormonat (Prognose -1,3) Detailhandelsumsatz nominal Juli -2,1% gg Vormonat Detailhandelsumsatz nominal Juli +5,4% gg Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0903 - USD/CHF: 0,9873 - Conf-Future: -34 BP auf 168,08% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,997% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,32% auf 9'870 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,82% auf 9'838 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,03% auf 1'492 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,81% auf 11'980 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +1,25% auf 26'362 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,48% auf 7'973 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,18% auf 11'839 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,2% auf 210'710 Punkte STIMMUNG - Wieder etwas Hoffnung im Handelsstreit

