UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan schliesst Übernahme von Golden Frog ab - Roche präsentiert detaillierte Phase-III-Resultate zu Xofluza - Novartis: Paragon-HF-Studie für Entresto verfehlt knapp primären Endpunkt - Julius Bär: Strategische Überprüfung von Kairos abgeschlossen Engere Zusammenarbeit bietet besten Weg für langfr. Entwicklung - Aluflexpack H1: EBITDA vor Einmaleffekten 14 Mio EUR EBITDA-Marge 13,8 Prozent 2019: Ziel ist Umsatz von 200-210 Mio EUR; EBITDA-Marge wie H1 - Burkhalter H1: Konzernumsatz 241,0 Mio Fr. (VJ 239,3 Mio) EBIT 11,4 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) Konzernergebnis 8,8 Mio Fr. (VJ 9,6 Mio) 2019: Gewinn pro Aktie ähnlich hoch wie im Vorjahr erwartet - Hiag H1: Verlust von 43,4 Mio Fr. (VJ Gewinn 33,3 Mio) Liegenschaftsertrag um 7,7% auf 30,4 Mio Fr. gesteigert Fokussierung auf Kerngeschäft Immobilienentwicklung Schlagen Dividendenverzicht für 2019 vor - Alpiq schliesst Verkauft tschechischer Kohlekraftwerke Kladno und Zlín ab - Bâloise schliesst Kapitalerhöhung für Swiss Property Fund ab - Cembra und Aduno vollziehen Cashgate-Übernahme per heute - Implenia gewinnt grossen Infrastrukturgrossauftrag in Schweden - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - LafargeHolcim: NNS Jersey Trust senkt Anteil auf <3% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,91% - UBS: Dodge & Cox. International Stock Fund meldet Anteil von 3,01% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf. Call H1 (09.15 Uhr) - Hiag Immobilien: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Dienstag: - Messe Schweiz: Ergebnis H1 - Asmallworld: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis und MK H1 - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Santhera: Ergebnis und MK H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Polyphor: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Belimo: Investorentag - Zehnder: Capital Market Day 2019 - SHL: aoGV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Juli 2019 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2019 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (10.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise August 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt unverändert bei 1,5% - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - - USA: Feiertag, "Labor Day", Börse geschlossen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0886 - USD/CHF: 0,9906 - Conf-Future: -6 BP auf 168,02% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,975% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,06% auf 9'901,41 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,58% auf 9'896 Punkte - SLI (Freitag): +0,67% auf 1'502 Punkte - SPI (Freitag): +0,68% auf 12'061 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,16% auf 26'403 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,13% auf 7'963 Punkte - Dax (Freitag): +0,85% auf 11'939 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,41% auf 20'620 Punkte STIMMUNG - Insgesamt wenig Veränderung erwartet - US-Börse geschlossen heute

yr/uh

(AWP)