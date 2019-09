UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert neue positive Daten zu Ocrevus zu MS-Behandlung - Roche legt neue Daten zu Kandidat Satralizumab Mitte September vor - Sunrise: Fairness Opinion von ValueTrust bestätigt Bewertung für UPC - Stadler gewinnt Ausschreibung für bis zu 50 Strassenbahnen von Bernmobil Auftragsvolumen beträgt 125 Mio Fr. - Aevis Victoria H1: Gewinn erhöht sich auf 202,1 Millionen Fr. Umsatz oper. Geschäft +10,3% auf 345,1 Millionen Fr. - Polyphor H1: Verlust von 27,9 Mio Fr. (VJ 20,8 Mio) Barmittel 97,2 Mio Fr, F&E-Kosten 25,3 Mio 2019: Prognose für Betriebskosten auf 60-65 Mio Fr. gesenkt Hernan Levett wird zum 1. Oktober neuer Finanzchef - EEII H1: Reinergebnis +2,2 Mio Fr. (VJ -0,5 Mio) - EPH H1: Reingewinn von 20-30 Mio USD erw. (VJ 2,7 Mio) - Orior erhöht Beteiligung an Casualfood auf 70% - Villars H1: Reingewinn 0,42 Mio Fr. (VJ 0,08 Mio) - Wisekey H1: Nettoergebnis von +21,8 Mio USD (VJ -10,7 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: CS Group senkt Anteil auf <3% - Castle Alternative: LGT Personalstiftung hält noch 22,79%, LGT CP 31,08% - SPS: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 10,03% - U-blox: Norges Bank senkt Anteil auf 2,99% PRESSE MITTWOCH - Pictet will in Zürich ausbauen (Inti FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Belimo: Investorentag - Zehnder: Capital Market Day - Wisekey: Conf. Call H1 - GV: Logitech, SHL (aoGV) Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Einzelhandelsumsatz (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz Juli (14.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Seco BIP Q2 (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergungen Juli 2019 (Donnerstag) SNB: Devisenreserven August 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0848 - USD/CHF: 0,9898 - Conf-Future: +29 BP auf 168,29% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,986% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,65% auf 9'916,28 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,72% auf 9'853 Punkte - SLI (Dienstag): -0,66% auf 1'495 Punkte - SPI (Dienstag): -0,65% auf 12'012 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,08% auf 26'118 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,11% auf 7'874 Punkte - Dax (Dienstag): -0,36% auf 11'911 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,12% auf 20'649 Punkte STIMMUNG - Nach weiterer Folge im Brexit-Drama wird klare Kurserholung erwartet

yr/uh

(AWP)