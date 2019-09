UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech-Aktionäre küren Wendy Becker an der GV zur Präsidentin - Aevis-Chef: Ziel, pro Jahr 2 à 5 Medizinalzentren zu eröffnen oder zu kaufen Anstieg von Umsatz und Profitabilität im Gesamtjahr 2019 - SIG-Combibloc-Grossaktionär Onex verkauft grösseres Aktienpaket Verkauf über Accelerated Bookbuilding per 5. Sept. Anteil Onex sinkt nach Bookbuilding auf 41,6% - BKW: Berner Regierung muss Folgen einer Aufspaltung aufzeigen - Edisun hat Kapital plangemäss erhöht - Kudelski erhält Auftrag aus Osteuropa - Wisekey mit E.A. Juffali & Brothers-Gruppe Joint Venture WISeKey Arabia NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Weko: Stöckli Sports zahlt 140'000 Franken für unzulässige Preisabsprachen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco erhöht Anteil auf 3,003% - Burckhardt Compression: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,24% PRESSE DONNERSTAG - UBS plant Reorganisation des Investment Banking (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: ADP-Beschäftigung 08/19 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 08/19 (endgültig) (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 07/19 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 07/19 (endgültig) (16.00 Uhr) ISM-Index Dienste 08/19 (16.00 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen Juli 2019 (08.30 Uhr) SNB: Devisenreserven August 2019 (Freitag) Seco: Arbeitsmarktdaten August 2019 (Montag WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: BIP real Q2 2019 bei +0,3% gg Vorquartal und +0,2% gg Vorjahr BIP real Q1 rev. gg VQ +0,4% (alt: +0,6%), gg VJ +1,0% (+1,7%) - DE: Auftragseingang Industrie 07/19 -2,7% gg Vormonat (Prognose -1,4) Auftragseingang Industrie 07/19 -5,6% gg Vorjahr (Prognose -4,2) - US: Fed Wirtschaft wächst gemässigt Verarbeitendes Gewerbe schwächt sich etwas ab Unternehmen bleiben optimistisch - Unsicherheit um Handel belastet SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7346 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0837 - USD/CHF: 0,9833 - Conf-Future: -49 BP auf 167,46% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,950% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,71% auf 9'965 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,43% auf 9'895 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,57% auf 1'504 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,50% auf 12'072 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,91% auf 26'355 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,30% auf 7'977 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,96% auf 12'025 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,1% auf 21'086 Punkte STIMMUNG - Fester - Optimismus bei Handelsstreit und Brexit

kw/

(AWP)