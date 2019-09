UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Ex-Zentralbanker leitet neu Beratergremium in Brasilien - Givaudan schliesst Übernahme von Drom ab - Novartis: Capmatinib erhält von FDA "Breakthrough Therapy"-Status bei NSCLC - Roche: EU erteilt Zulassung für neue Tecentriq-basierte NSCLC-Behandlung EU erteilt auch Zulassung für Tecentriq-Behandlung von ES-SCLC - Oerlikon: Philipp Müller ab Januar 2020 neuer CFO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,43% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Sonntag: - Swiss Re: MK an Branchentreffen in Monte Carlo Montag: - Keine Termine Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Poenina: Ergebnis H1 - Valiant: Präsentation Unternehmensstrategie 2020-24 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven August 2019 (9.00 Uhr) - EU: BIP Q2 2019 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q2 2019 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht August 2019 (14.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten August 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN -CH: SNB-Jordan: Libra könnte Wirksamkeit von Geldpolitik beeinträchtigen -DE: Gesamtproduktion Juli -0,6% gg Vormonat (Prognose +0,4) Gesamtproduktion Juli -4,2 % gg Vormonat (Prognose -3,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7346 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0896 - USD/CHF: 0,9867 - Conf-Future: -76 BP auf 166,68% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,903% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,06% auf 9'977 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,89% auf 9'983 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,23% auf 1'522 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,74% auf 12'162 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +1,41% auf 26'728 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,75% auf 8'117 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,84% auf 12'127 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,54% auf 21'200 Punkte STIMMUNG - Knapp gehalten - Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht

kw/

(AWP)