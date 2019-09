UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht mit Tecentriq in "IMpower110"-Studie bei Lungenkrebs die Ziele - Roche: Satralizumab erweist sich in weiterer Studie als wirksam bei NMOSD - Novartis sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Mayzent durch neue Daten untermauert - Dufry erweitert Angebot im brasilianischen Flughafen Florianópolis - ABB baut eine neue Roboterfabrik in China - Dormakaba 2018/19: Umsatz 2,82 Mrd Franken (AWP-Konsens: 2,85 Mrd) EBITDA 448,0 Mio Franken (AWP-Konsens: 457,8 Mio) Reingewinn 252,5 Mio Franken (AWP-Konsens: 266,8 Mio) Dividende 16 Franken je Aktie (VJ 15 Fr.) 2019/2020: EBITDA-Marge und org. Wachstum über Vorjahr erwartet - Newron H1: Verlust 14,0 Mio Euro (VJ -7,6 Mio) Liquide Mittel von 39,4 Mio EUR (VJ 50,6 Mio; Ende 2018 43,9 Mio) - Romande Energie H1: Umsatz 294,9 Mio Fr. (VJ 291,5 Mio) EBITDA 64,1 Mio Fr. (VJ 77,3 Mio) Reingewinn 12,6 Mio Fr. (VJ 28,9 Mio) H2: Schwierige Rahmenbedingen - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im August +0,4% gg VJ auf 3,11 Mio - Obseva nimmt Anpassungen in der Geschäftsleitung vor - Peach Property übertrifft mit Kauf von 3'672 Wohnungen eigene Ziele - Straumann geht Joint Venture mit Modern Dental Group in Hongkong ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Keine PRESSE DONNERSTAG - Roche und Novartis unterstützen schlecht versicherte US-Patienten (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Dormakaba: BMK 2018/19 Freitag: - Aevis Vicoria: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 Montag: - Roche: Pharma Day in London - BVZ: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion 07/19 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; 14.30 Uhr Pk mit EZB-Präsident Draghi) - US: Verbraucherpreise 08/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS: PPI (Total) August -0,2% gg Vormonat und -1,9% zum Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist 16.9. bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7305 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0934 - USD/CHF: 0,9932 - Conf-Future: -4 BP auf 162,75% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,738% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,57% auf 10'156 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,78% auf 10'099 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,95% auf 1'550 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,70% auf 12'249 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,85% auf 27'137 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,06% auf 8'170 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,74% auf 12'359 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,75% auf 21'760 Punkte STIMMUNG - Warten auf EZB

mk/ra

(AWP)