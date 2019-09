UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA warnt vor Nebenwirkungen bei Medikamenten gegen Brustkrebsarten - Roche erhält Zulassung von FDA für weitere Cobas-Anwendung - AMS: aoGV Ende Oktober geplant für Kapitalerhöhung wegen Osram Kapitalerhöhung in der Höhe von 1,5 Mrd EUR geplant Mindestannahmeschwelle bei Osram-Deal auf 62,5% gesenkt "Positives Feedback" auf weltweiter Investoren-Roadshow erhalten - Rieter schliesst Verkauf des Grundstücks in Ingolstadt ab Ausserordentlicher Gewinnbeitrag nach Steuern von 60 Mio. EUR - TKB ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder Strategische Ausrichtung 2020 bis 2022 bestätigt - HBM Healthcare profitiert von Börsengang von SpringWorks Therapeutics - Implenia zu Veraison: Sind offen für einen konstruktiven Dialog - Kudelski bietet Sicherheitselement in nuSIM-Lösung der Deutschen Telekom - Stadler liefert weitere Stadtbahnen für Bybanen Bergen - Volumen 27 Mio EUR - Valora: Grossbäcker Ditsch erweitert Produktion in Deutschland - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo nimmt Wertaufholungen vor - 400 Mio Fr. wegen höherer Grosshandelspreise - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cham Group hält 5,03% der eigenen Aktien - Rieter: Peter Spuhler erhöht Anteil auf 22,0785% - Schaffner: Buru Holding hält Anteil von 24,27% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 2,85% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Salt hat mit dem 5G-Netz keine Eile (Inti mit CEO in TA-Medien) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Roche: Pharma Day in London Dienstag: - Crealogix: Ergebnis + BMK 2018/19 Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Empire State Index September 2019 (14.30) - EU: EZB mit Wochenbericht zu Anleihekaufprogramm (15.45) - CH: Konjunkturprognosen Seco und CS vom September 2019 (Dienstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7305 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0945 - USD/CHF: 0,9885 - Conf-Future: -177 BP auf 161,19% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,671% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,54% auf 9'993,14 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,46% auf 10'047 Punkte - SLI (Freitag): -0,01% auf 1'549 Punkte - SPI (Freitag): -0,64% auf 12'171 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,14% auf 27'219 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,22% auf 8'177 Punkte - Dax (Freitag): +0,47% auf 12'469 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen wegen Feiertag STIMMUNG - Ölpreisschock hat Sentiment deutlich verschlechtert

tp/uh

(AWP)