UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Cosentyx-Ergebnisse aus PREVENT-Studie untermauern Wirksamkeit - APG gewinnt neue Werbeflächen in Saas-Fee - Implenia gewinnt Auftrag in Berlin über rund 130 Mio EUR - Santhera präsentiert Langzeitdaten mit Puldysa (Idebenon) an Fachkongress - Crealogix 2018/19: Reinverlust 6,3 Mio Fr. (VJ Gewinn 0,9 Mio) Keine Dividende (VJ 0,25 Fr./Aktie) 2019/20: Umsatzwachstum erwartet - Keine EBITDA-Verbesserung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Gruppe Veraison/Parmino meldet Anteil von 17,34% PRESSE DIENSTAG - Temenos-CEO: Wir sparen nicht bei den Investitionen (L'Agefi) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartung (11.00 Uhr) - US: Industrieproduktion 08/19 (15.15 Uhr) NAHB Wohnungsmarktindex (16.00 Uhr) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte August 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco senkt BIP-Prognose 2019 auf +0,8% (alt: +1,2%) - 2020 unv. +1,7% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7305 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0921 - USD/CHF: 0,9921 - Conf-Future: +110 BP auf 162,36% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,626% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 9'961 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,78% auf 9'969 Punkte - SLI (Montag): -0,89% auf 1'535 Punkte - SPI (Montag): -0,80% auf 12'073 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,52% auf 27'077 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): - Nasdaq Comp: -0,28% auf 8'154 Punkte - Dax (Montag): -0,71% auf 12'380 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,06% auf 22'001 Punkte STIMMUNG - Stabilisierung erwartet - auch dank einem sich beruhigenden Ölmarkt

