UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält FDA-Status 'Therapiedurchbruch' für Gazyva bei Lupus Nephritis - LafargeHolcim investiert 160 Millionen in Senkung von CO2-Ausstoss - Baloise Schweiz ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder ab 2020 - Ceva verlängert Partnerschaft mit Airbus-Tocher Helibras in Brasilien - Spice Private Equity H1: Reingewinn 3,4 Mio USD (VJ-Verlust 9,7 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: UBS Fund erhöt Anteil auf 3,002% - Molecular Partners: UBS Fund erhöt Anteil auf 5,16% - Rieter: Veraison senkt Anteil auf <3% - Schaffner: Fortezza Finanz Aktienwerk senkt Anteil auf 2,988% - U-blox: Credit Suisse Group meldet Anteil von 5,29% - PRESSE MITTWOCH - Veraison-CEO äussert sich zu Implenia, Ascom, Comet etc. (Inti 'The Market') - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Aktienkonferenz Investora (1. Tag) Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 - Aktienkonferenz Investora (2. Tag) Freitag: - Airesis: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Inflation August 2019 (11.00 Uhr) - US: Baugenehmigungen August 2019 (14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerbestandsdaten (16.30 Uhr) Notenbank entscheidet über Leitzins (20.00 Uhr) - PK 20.30 Uhr - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte August 2019 (Donnerstag) SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) SNB Zahlungsbilanz Q2 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Logitech (0,729993 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0996 - USD/CHF: 0,9936 - Conf-Future: -10 BP auf 162,16% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,713% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,29% auf 9'984,83 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,45% auf 10'014 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12% auf 1'537 Punkte - SPI (Dienstag): +0,54% auf 12'137 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,13% auf 27'111 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,40% auf 8'186 Punkte - Dax (Dienstag): -0,06% auf 12'373 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,18% auf 21'961 Punkte STIMMUNG - Warten auf Fed und SNB - Richemont vorbörslich stark im Minus (Ex-Div. und Downgrade durch UBS)

ra/uh

(AWP)