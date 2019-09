UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant schliesst weitere Lizenzvereinbarung für Biotreibstoff "Sunliquid" ab - Roche erhält US-Zulassung für Cobas-Babesia-Test - Asmallworld-Tochter lanciert Serviceangebot auf Englisch - Leonteq wählt Raiffeisen-Vertreter Dominik Schärer in den Verwaltungsrat - Axpo engagiert Christoph Brand von Tamedia als CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hilti 8 Mte: Umsatz +4,2% auf 3,91 Mrd Fr. - Betriebsgewinn +11% auf 506 Mio BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Keine PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Addex: Ergebnis H1 BVZ: Ergebnis + MK H1 Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Zahlungsbilanz Q2 (9.00 Uhr) - EU: Konsumentenvertrauen September 2019 (16.00 Uhr) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9911 - Conf-Future: -51 BP auf 162,01% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,704% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 10'045,66 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,46% auf 10'064 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,50% auf 1'545 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,40% auf 12'202 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,19% auf 27'095 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,07% auf 8'183 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,55% auf 12'458 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,16% auf 22'079 Punkte STIMMUNG - Dreifachverfall (Hexensabbat) zum Wochenschluss

ys/ra

(AWP)