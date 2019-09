UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Chugai mit Zulassung für weitere Indikation von Tecentriq präsentiert am Onkologie-Fachkongress Esmo verschiedene Pipeline-Daten - Zurich ernennt Peter Giger zum Risikochef - Fitch bestätigt Nestlé-Kreditrating mit "AA-" - Ausblick "negativ" - Kühne+Nagel bietet ab 2020 CO2-neutrale Transporte an - Meyer Burger lehnt Zuwahl aktivistischen Aktionärsvertreters in VR ab VR empfiehlt Zuwahl von Kerekes von Sentis Capital abzulehnen Zuwahl würde zu unlösbaren Interessenskonflikten führen CEO Brändle würde bei Wahl Kerekes' in den VR zurücktreten Strategische Neuausrichtung ist eng mit CEO Brändle verknüpft - BVZ H1: Gesamtertrag 86,1 Mio Fr. (VJ 77,1 Mio) Reingewinn 7,3 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) 2019: Eingeschlagener Kurs soll fortgesetzt werden - Newron-Partner erhalten Zulassung für Safinamide bei Parkinson in Japan - Varia US Properties bestätigt Dividende von 2,60 Franken je Aktie für 2019 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Obseva: FMR LLC und Select Biotechnology senken Anteil jeweils auf <3% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,4% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,06% - U-blox: Credit Suisse Group meldet tieferen Anteil von <3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Vitol im ersten Halbjahr mit Gewinn von etwa 1 Milliarde US-Dollar (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - BVZ: MK H1 Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Georg Fischer: Capital Markets Day, Biel - Groupe Minoteries: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: PMI September 2019 1. Veröffentlichung (9.15 Uhr) - DE: PMI September 2019 1. Veröffentlichung (9.30 Uhr) - US: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 2019 (14.30 Uhr) - EU: EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments (15.00 Uhr) EZB-Wochenbericht zu Anleihekaufprogramm (15.45 Uhr) - US: PMI September 2019 1. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Rede von New-York-Fed-Präsident Bullard (15.50 Uhr) - EU: Anhörung von EZB-Chef Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef (17.00 Uhr) - US: Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (19.00 Uhr) Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (20.00 Uhr) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) CS-CFA Index September (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0927 - USD/CHF: 0,9912 - Conf-Future: +25 BP auf 162,26% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,705% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 10'047,75 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,08% auf 10'057 Punkte - SLI (Freitag): -0,15% auf 1'543 Punkte - SPI (Freitag): -0,12% auf 12'189 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,59% auf 26'935 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,80% auf 8'118 Punkte - Dax (Freitag): +0,08% auf 12'468 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Feiertag - kein Börsenhandel STIMMUNG - Unsicherheit im Handelsstreit belastet

