UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS und Banco do Brasil planen Gemeinschaftsunternehmen - SGS übernimmt amerikanische Argus International - Umsatz rund 10 Mio USD - Addex bereitet US-Listing vor - Antrag bei SEC gestellt - Baloise führt elektronische Signatur für Lebensversicherungsanträge ein - DKSH erhält von indonesischer Bank BNI Syariah Auftrag für Datacenter - EFG International ernennt neuen Länderchef für Portugal - Kuros Biosciences lanciert MagnetOs - LM Group: Thomas-Cook-Pakete weniger als 0,3% der Gesamtbuchungen - New Venturetec in Liq: Nennwertredukt. um 5,98 Fr./Aktie - Auszahlung am 27.9. - Orascom Development: Nur minimale Auswirkungen durch Thomas-Cook-Pleite - SGKB: René Walser wird per 1. Juli 2020 Leiter Privat- und Geschäftskunden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Rieter: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,95% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,92% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 2,993%/3,777% PRESSE DIENSTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Groupe Minoteries: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Capital Markets Day Donnerstag: - Perrot Duval: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - KOF Consensus Forecast (09.00) - DE: Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimaindex (10.00) - US: FHFA Hauspreisindex 09/19 (15.00) Conference Board Verbrauchervertrauen (16.00) API-Rohöllagerbestandsdaten (22.30) - CS-CFA Index September (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0885 - USD/CHF: 0,9906 - Conf-Future: +74 BP auf 162,98% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,764% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,32% auf 10'029 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,59% auf 9'997 Punkte - SLI (Montag): -0,74% auf 1'532 Punkte - SPI (Montag): -0,47% auf 12'129 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,06% auf 26'947 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,06% auf 8'112 Punkte - Dax (Montag): -1,01% auf 12'342 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,09% auf 22'098 Punkte STIMMUNG - Erholung nach schwächerem Vortag

ra/tt

(AWP)