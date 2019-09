UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis gibt Ex-Mitarbeitern von Avexis Schuld an Manipulation - Clariant: Partnerschaft mit Merck und SABIC im Bereich Verpackung - AMS lanciert Modul zur Laufzeitmessung von Handykameras - LafargeHolcim ernennt Magali Anderson zur Verantwortlichen für Nachhaltigkeit - Finma: HNA Group verletzt Offenlegungsplichten zu Dufry-Beteiligung schwer - Dufry bekommt Konzessionsverlängerung vom spanischen Flughafenbetreiber Aena - Glarner Kantonalbank stellt Robo Advisor-Angebot "investomat.ch" ein - Minoteries H1: Nettoumsatz 66,7 Mio CHF (VJ 68,6 Mio) Reingewinn 2,8 Mio Fr. (VJ 2,1 Mio) - Investis nimmt Änderungen in der Konzernleitung per 1. Januar 2020 vor - Valiant investiert in Beratung von Privatkunden und KMU - Wisekey ernennt Katsunori Miyahata als Sales Director in Japan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,71% - LafargeHolcim ernennt Magali Anderson zur Verantwortlichen für Nachhaltigkeit - Wdh Barry Callebaut: Invesco meldet Anteil von 3% - Hochdorf: Stichting General Holdings erhöht Anteil auf 20,28% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 9,97% PRESSE MITTWOCH ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Georg Fischer: Capital Markets Day Donnerstag: - Perrot Duval: GV Freitag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nb.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index September (10.00 Uhr) - FR: Verbrauchervertrauen 09/19 (08.45 Uhr) - US: Neubauverkäufe (16.00 Uhr) Rohöllagerbestandsdaten (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0850 - USD/CHF: 0,9866 - Conf-Future: -4 BP auf 162,97% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,772% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,39% auf 9'952 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,06% auf 9'991 Punkte - SLI (Dienstag): -0,27% auf 1'527 Punkte - SPI (Dienstag): +0,10% auf 12'141 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,53% auf 26'807,77 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,46% auf 7'993,63 Punkte - Dax (Dienstag): -0,29% auf 12'307 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,36% auf 22'020 Punkte STIMMUNG - Trump, Trump, Trump

yr/jb

(AWP)