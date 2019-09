UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse wird US-Klagen wegen Marktturbulenzen los - Sunrise: Weko genehmigt die Übernahme von UPC Schweiz ohne Bedingungen Weko "nach vertiefter Prüfung" ohne Einwände gegen UPC-Übernahme GV zur Kapitalerhöhung wegen Übernahme voraussichtlich am 23.10.2019 Mit Vollzug der Transaktion wird bis Ende November 2019 gerechnet Weko: Im Gegensatz zu Sunrise/Orange ergänzen sich Sunrise und UPC Weko: Sunrise/UPC Schweiz und Swisscom sind unterschiedlich aufgestellt - Leclanché H1: Umsatz 7,0 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) EBITDA -28,6 Mio Fr. (VJ -22,8 Mio) Einheiten sollen eigenständig werden und für Investoren geöffnet - Bâloise: Online-Wäschedienstleister jetzt auch in Zug, Luzern und Winterthur - BKW übernimmt deutsche Ingenhoven Architects mit 120 Mitarbeitenden - Blackstone macht im Halbjahr dank Lizenzverkäufen Gewinn von 5,07 Mio Fr. - Graubündner KB richtet gesamte Anlageproduktpalette nachhaltig aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX: Marion Leslie wird am 1. Januar Leiterin von Financial Information - CKW-Präsident Andrew Walo tritt per Ende September zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,15% - UBS: Artisan Paretners Ltd meldet Anteil von 3,02% - Calida: Swisscanto erhöht Anteil auf 5,0005% - Fundamenta Real Estate: Luzerner Kantonalbank senkt Anteil auf 14,2% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Perrot Duval: GV Freitag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Conzzeta: aoGV zu Sonderdividende Montag: - Addex: Ergebnis H1 (Conf Call 16 Uhr) - Airopack: Ergebnis H1 - Eastern Property: Ergebnis H1 - LumX: Ergebnis H1 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Veröffentlichung Wirtschaftsbericht der EZB (10.00 Uhr) - US: BIP Q2/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 08/19 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0859 - USD/CHF: 0,9914 - Conf-Future: -4 BP auf 162,92% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,810% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,08% auf 9'923 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,77% auf 9'915 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,70% auf 1'517 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,77% auf 12'047 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,61% auf 26'971 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,05% auf 8'077 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,59% auf 12'234 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,13% auf 22'048 Punkte STIMMUNG - Zaghafte Hoffnungen auf Entspannungen im Zollstreit

