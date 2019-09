UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont übernimmt italienisches Juweliershaus Buccellati Buccellati-Kauf hat keine nennenswerte finanzielle Auswirkungen - Zurich-Versicherung will Hotels von Thomas-Cook-Reisenden anzahlen - Logitech übernimmt US-Firam Streamlabs für knapp 120 Mio USD Zukauf wird sich "nicht materiell" auf 2019/20-Ergebnisse auswirken - Perfect Holding H1: Umsatz 7,7 Mio Franken (VJ 6,6 Mio) Nettoverlust -0,6 Mio Franken (VJ -0,5 Mio) Absichtserklärung für Kauf einer Technologiefirma - Relief Therapeutics H1: Ergebnis von -556'000 (VJ -365'000 Fr.) - Also geht weitere Kooperation für Cybersecurity-Plattform ein - Genfer KB schafft neuen Geschäftsbereich für Schweizer Unternehmen - Arundel spart Kosten dank Refinanzierung von Immobiliendarlehen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von zunächst 5,03% und dann 4,99% - UBS meldet Eigenanteil von 6,9%/5,01% - Aryzta: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,29% - Meyer Burger: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf unter 3% PRESSE FREITAG - CS-Aktionär Harris stellt sich hinter Thiam in Khan-Affäre (The Market) - Pleite von Thomas Cook dürfte bei Banken zu hohen Abschreibungen führen (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Conzzeta: aoGV zu Sonderdividende Montag: - Addex: Ergebnis H1 (Conf Call 16 Uhr) - Airopack: Ergebnis H1 - Eastern Property: Ergebnis H1 - LumX: Ergebnis H1 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Wirtschaftsvertrauen ESI September 2019 (11.00 Uhr) Konjunkturklima BCI September 2019 (11.00 Uhr) EZB-Chefvolkswirt Lane spricht in New York (14.30 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter August 2019 (14.30 Uhr) Konsumausgaben August 2019 (14.30 Uhr) Stimmungsindikator Universität Michigan 2. Veröffentlichung (16.00 Uhr) Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (19.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) BFS: Detailhandelsumsätze August 2019 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am HEUTE, 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0851 - USD/CHF: 0,9947 - Conf-Future: -36 BP auf 162,63% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,765% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'034 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,97% auf 10'011 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,78% auf 1'529 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,92% auf 12'158 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,30% auf 26'891 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,58% auf 8'031 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,44% auf 12'289 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,8% auf 21'879 Punkte STIMMUNG - Positive US-Vorgaben, leichtes Plus zur Eröffnung erwartet

