UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche verlängert Angebotsfrist für Spark Therapeutics erneut - Roche: FDA lässt Rituxan für Kinder mit seltenen Blutgefässerkrankungen zu - Roche: Tecentriq in Kanada in Kombination mit Chemotherapie zugelassen - Roche sieht Wirksamkeit von Alecensa bei Lungenkrebs durch Daten gestützt - Roche mit guten Ergebnissen in BFAST-Studie mit speziellem Bluttest bei Krebs - Novartis erzielt mit Krebsmittel Kisqali gute Studiendaten - Überlebensvorteil - Novartis erzielt gute Ergebnisse mit QVM149-Kombination bei Athma-Patienten - Novartis erzielt auch mit QMF149-Kombination gute Ergebniss bei Asthma - AMS sichert sich fast 15 Prozent an Osram - Schindler verzeichnet Verschiebungen in der Geschäftsleitung - Sunrise: Kapitalerhöhung auf 2,8 Mrd Fr. verringert Erhöhte Dividendenausschüttung von 350-370 Mio Fr. für 2019 geplant - Addex H1: Liquide Mittel 36,7 Mio Fr. (Ende 2018: 41,7 Mio) Reinergebnis -7,5 Mio Fr. (VJ +2,4 Mio) - Alpiq-Ankeraktionäre halten nach Ende Nachfrist für Übernahme prov. 93,51% - Basilea: Daten zu Phase-1/2-Studie mit Derazantinib vorgestellt - Crealogix beruft Daniel Bader zum Chief Financial Officer - DKSH: Exklusiver Partner von Rational für Verkauf von Kochsystemen in Myanmar - Sentis Capital zu Meyer Burger: Kein Interessenskonflikt bei Kerekes Kein Sanktionsrisiko für MB - Zwahlen & Mayr hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz erzielt - New Venturetec-Aktien sollen per Ende Oktober dekotiert werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Softwareone will an die Schweizer Börse SIX Börsengang im vierten Quartal geplant 2018: Bruttogewinn von 724 Mio Fr. - ber. EBITDA 187 Mio Fr. IPO wird voraussichtlich nur bestehende Aktien umfassen Gründungsaktionäre sollen weiterhin grössten Anteil halten KKR soll bedeutende Beteiligung beibehalten BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Citadel senkt Anteil leicht auf 3,286% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,74% - Julius Bär: UBS Fund erhöht Anteil auf 3,09% - UBS meldet Eigenanteil von 6,8%/4,86% - Valiant: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Verwaltungsrat der Credit Suisse steht offenbar hinter CEO Thiam (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Addex: Conf Call Ergebnis H1 (16 Uhr) - LumX: Ergebnis H1 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EU: Arbeitsmarktdaten (11.00 Uhr) - US: Einkaufsmanagerindex Chicago (15.45 Uhr) - CH: BFS Detailhandelsumsätze August 2019 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2019 (Dienstag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise September 2019 (Mittwoch) KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0848 - USD/CHF: 0,9919 - Conf-Future: -5 BP auf 162,51% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,746% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich:+0,16% auf 10'054 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,27% auf 10'038 Punkte - SLI (Freitag): +0,32% auf 1'533 Punkte - SPI (Freitag): +0,25% auf 12'188 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,26% auf 26'820 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,13% auf 7'940 Punkte - Dax (Freitag): +0,75% auf 12'381 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,56% auf 21'756 Punkte STIMMUNG - Etwas höhere Eröffnung zu erwarten

jb/tt

(AWP)