UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta verkauft Mehrheit der Picard-Beteiligung für 156 Mio Euro behält 4,5% an Picard - AMS will Ergebnis des Osram-Übernahmeversuchs bekannt geben - Partners Group nimmt mit "Private Debt"-Programm in Australien 550 Mio AUD auf - Implenia: VR nimmt Forderungen der Aktionärsgruppe um Veraison zur Kenntnis Überrascht von der aggressiven Vorgehensweise - offen für Dialog - Castle Alternative Invest plant weiteren Aktienrückkauf - HBM Healthcare profitiert von Börsengang von Viela Bio - Meyer-Burger-Verwaltungsrat lehnt Sentis-Vertreter weiter ab - Molecular Partners kündigt neue Daten vom Partner Allergan zu Abicipar an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen schlägt Anne Bobillier zur Wahl in den Verwaltungsrat vor BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet höheren Anteil von 5,27% - Castle Private Equity: LGT Group Foundation erhöht Anteil auf 8,54% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - New Venturetec in Liq: Alpine Select baut Anteil aus auf 11,34% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Feitag: - KTM Industries, aoGV (11.00 Uhr), Mattighofen Montag: - Keine Termine Dienstag: - Aryzta: Ergebnis + BMK 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen August (08.30 Uhr) - DE: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau August (10.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht September (14.30 Uhr) Handelsbilanz August (14.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten September (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: per 10.10.2019 (letzter Handelstag 9.10.) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0963 - USD/CHF: 0,9988 - Conf-Future: +62 BP auf 162,76% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,710% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,47% auf 9'806 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,03% auf 9'760 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,14% auf 1'486 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12% auf 11'883 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,47% auf 26'201 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,12% auf 7'972 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,76% auf 11'925 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,32% auf 21'410 Punkte STIMMUNG - Erholungsversuch, Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

(AWP)