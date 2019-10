UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS erreicht Mindestschwelle von 62,5% für Osram-Übernahme nicht endgültiges Annahmeniveau betrug 51,6 Prozent will Ziel einer Übernahme weiter verfolgen - Novartis-Tochter AveXis stellt positive Studiendaten zu Zolgensma vor - Airopack: Kantonsgericht Zug verlängert Nachlassstundung um 4 Monate - Aryzta schlägt Alejandro Legarda Zaragüeta zur Wahl in VR vor - Implenia-VR prüft Antrag zur Durchführung von ausserordentlicher GV Veraison und Max Rössler "freuen sich auf eine zeitnahe aoGV" - KTM-Industries-Aktionäre stimmen an GV Aktienrückkauf zu - Santhera-Partner ReveraGen legt positive Daten zu Vamorolone bei DMD vor - Sunrise-CFO: Kosten bei Ablehnung der Kapitalerhöhung deutlich über 50 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Gruppe Veraison/Loys/Luxunion meldet Anteil von 15,9% - Belimo: Gruppe Linsi meldet Anteil von 19,2813% - Bossard: Kohlin Holding meldet Anteil von 56,29% - New Venturetec in Liq: LLB Swiss Investment senkt Anteil auf 2,82% - Zehnder: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 4,92% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Aryzta: Ergebnis + BMK 2018/19 Mittwoch: - Givaudan: Umsatz 9Mte - Bossard: Umsatz Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen August (08.30 Uhr) - EU: Sentix-Investorenvertrauen (10.30 Uhr) - US: Konsumentenkredite (21.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten September (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie August -6,7% gg Vorjahr (Prognose -6,4) Auftragseingang Industrie August -0,6% gg Vormonat (Prognose -0,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: per 10.10.2019 (letzter Handelstag 9.10.) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0932 - USD/CHF: 0,9959 - Conf-Future: -7 BP auf 162,69% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,752% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 9'836 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,69% auf 9'828 Punkte - SLI (Freitag): +0,65% auf 1'496 Punkte - SPI (Freitag): +0,74% auf 11'970 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,42% auf 26'574 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,40% auf 7'982 Punkte - Dax (Freitag): +0,73% auf 12'013 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,16% auf 21'375 Punkte STIMMUNG - Knappes Plus erwartet - Handelsgespräche im Blick

(AWP)