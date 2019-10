UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis sieht Wirksamkeit von Cosentyx durch weitere Daten untermauert - BKW übernimmt deutsche LTB Leitungsbau GmbH Übernommene Firma erzielte 2018 Umsatz von 90 Mio Euro - GAM dementiert Bericht über Gespräche mit Generali - Medacta erhält CE-Kennzeichnung für die Lateralisierte Glenosphäre - New Value: Wegen Wertberichtigungen wird sich NAV vermindern - Obseva kündigt neue Daten zu Kandidaten Nolasiban und Linzagolix an - Von Roll erhält Auftrag im zweistelligen Millionenbereich aus England NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet tiefen Anteil von 4,21% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,72% - Vifor: BNP Paribas meldet Anteil von 4,18% PRESSE MITTWOCH - CS erwägt Wiedereintritt in US Private Banking (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Bossard: Umsatz Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2019 (nachbörslich) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Grosshandelsumsatz 08/19 (16.00 Uhr) EIA-Rohöllagerbestandsdaten (Woche., 16.40 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 17./18.9.19 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Ceva Logistics: per 10.10.2019 (letzter Handelstag 9.10.) Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9938 - Conf-Future: +8 BP auf 162,86% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,737% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,28% auf 9'827,42 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -1,15% auf 9'800 Punkte - SLI (Dienstag): -1,15% auf 1'492 Punkte - SPI (Dienstag): -1,08% auf 11'945 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,19% auf 26'164 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,67% auf 7'824 Punkte - Dax (Dienstag): -1,05% auf 11'970 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,61% auf 21'456 Punkte STIMMUNG - Moderate technische Gegenbewegung erwartet - Sentiment bleibt angeschlagen

uh/rw

(AWP)