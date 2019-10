UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dufry erhält grünes Licht für Steuerrückforderung in Brasilien positiver Effekt von 40 bis 50 Mio Fr. in Rechnung 2019 erwartet Tochter Hudson erwirbt Rechte für Brookstone-Läden an 34 US-Flughäfen - Georg Fischer verkauft Eisengiesserei in Herzogenburg an MRB FerCon Negativer Einmaleffekt von 10 Mio Fr. beim operativen Ergebnis - Arbonia eröffnet neuen Produktionsstandort in Russland - BBC hält gemäss definitivem Zwischenergebnis über 99% an Baumgartner - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Sept. +0,3% gg VJ auf 2,89 Mio - Helvetia erneuert und erweitert den Sitz in Basel - Meyer Burger: Sentis bekräftigt Forderung nach Sitz im Verwaltungsrat - Obseva präsentiert weitere Daten zu Linzagolix bei Endometrioseschmerzen - Bei Valartis geht Finanzchef George Isliker im Frühling NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,41% - New Venturetec in Liq: Richard Wetter senkt Anteil auf 1,58% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,05% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,74% - Valiant: Norges Bank meldet Anteil von 2,92% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - Sonova: Investorentag - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Import-/Exportpreise September 2019 (14.30 Uhr) Uni-Michigan-Verbraucherstimmung Oktober 2019 - 1. Umfrage (16.00 Uhr) Fed-Präsident von Boston, Rosengren, hält eine Rede (19.15 Uhr) Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede (21.00 Uhr) - CH: Produzenten- und Importpreisindex September 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0983 - USD/CHF: 0,9969 - Conf-Future: -88 BP auf 161,48% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,707% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: .+0,25% auf 9'927 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,74% auf 9'903 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,87% auf 1'509 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,60% auf 12'054 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,57% auf 26'497 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,60% auf 7'951 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,58% auf 12'164 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,15% auf 21'799 Punkte STIMMUNG - Weitere Gewinne erwartet; "wirklich gut laufende" Handelsgespräche zwischen den USA und China

