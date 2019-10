UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Tecentriq-Kombination erreicht in IMbrave150-Studie gesteckte Ziele - Fitch nimmt Ausblick für ABB-Rating von "Rating Watch Positive" auf "Stabil" - AMS legt neues Kaufangebot für Osram vor 41 zu Euro/Aktie Mindestannahmeschwelle liegt neu bei 55% Umfangreiche Zusicherungen an Stakeholder AMS und Osram führen "konstruktive Gespräche" zu Kooperationsvereinbarung Neues Osram-Angebot erfolgt über AMS Offer GmbH (100%-Tochter von AMS) Advent und Bain Capital legen für Osram kein weiteres Übernahmeangebot vor - Implenia einigt sich mit Grossaktionär Max Rössler Veraison hat Aktienposition verkauft - GLKB 9 Mte: Reingewinn 17,8 Mio Fr. (VJ 16,8 Mio) Geschäftserfolg 21,0 Mio Fr. (VJ 19,9 Mio) Betriebsertrag 60,2 Mio Fr. (VJ 56,0 Mio) - Cosmo-Partner Medtronic lanciert erstes Endoskopiemodul GI Genius - Perfect Holding: Geplante Akquisition kommt nicht zustande - Perrot Duval: Zustimmung aus China zu Infranor-Verkauf steht noch aus - Santhera: Vamorolone erhält Promising Innovative Medicine britische MHRA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 5,00% - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,13% - Implenia: Norbert Ketterer meldet Anteil von 3,03% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,17% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - AMS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kühne + Nagel: Ergebnis Q3 - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 9 Mte - GV: Dormakaba Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call) - Sulzer: Bestellungseingang 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 - Sunrise: aoGV zu Kapitalerhöhung UPC-Kauf (ab 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise September -0,1% gg Vorjahr (Prognose -0,2) Erzeugerpreise September +0,1% gg Vormonat (Prognose -0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25.10., Bookbuilding bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.10.: - Dormakaba (16,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0998 - USD/CHF: 0,9860 - Conf-Future: - 44 BP auf 160,16% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,563% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,29% auf 9'994,33 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,43% auf 9'965 Punkte - SLI (Freitag): -0,56% auf 1'526 Punkte - SPI (Freitag): -0,49% auf 12'062 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,95% auf 26'770 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,83% auf 8'089 Punkte - Dax (Freitag): -0,17% auf 12'634 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,27% auf 22'552 Punkte STIMMUNG - Uneinheitliche Vorgaben - freundlicher Auftakt erwartet

uh/tt

(AWP)