UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Reingewinn 515 Mio USD (AWP-Konsens: 398 Mio) EBITA 806 Mio USD (AWP-Konsens: 792 Mio) Umsatz 6,89 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,92 Mrd) Auftragseingang 6,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,75 Mrd) 2019: Moderates Umsatzwachstum erwartet Verbesserung der operativen EBITA-Margen erwartet Mit Ausgliederung Stromnetze auf Kurs - ab 1.1. auf eigenen Beinen CFO an Call: Basisgeschäft in den USA läuft weiterhin gut China vor allem wegen Robotik & Fertigungsautomation schwächer Integration GEIS auf gutem Weg - Positkver Einfluss auf Ergebnis - Nestlé: Moodys senkt Rating wegen Aktienrückkauf auf "Aa3" - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2,86 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,86 Mrd) 2019: Ausblick bestätigt - Bestellungseingang witer +6 bis +9% EBITA-Marge von 10% erwartet - stärkeres Plus beim Nettogewinn - Zur Rose 9M: Umsatz 1'000 Mio Fr. (AWP-Konsens 994,8 Mio) Deutschland inkl. Medpex mit Umsatzplus von 44,6 Prozent 2019: Erwartet weiter Umsatz 1,6 Mrd Fr. - Bestätigt Ausblick bis 2022 - Schmolz+Bickenbach plant Kapitalerhöhung mit Volumen von 189 bis 350 Mio Fr. Martin Haefner will bei Kapitalerhöhung bis zu 325 Mio Fr. einzubringen - Schmolz + Bickenbach senkt Jahresprognose für 2019 EBITDA unterhalb der bisherigen Spanne von 70-100 Mio Euro erwartet - Meyer Burger verkauft Firmengebäude an Helvetica Swiss Commercial Fund Verkaufspreis für Firmengebäude beläuft sich auf 42,5 Mio Fr. - Calida-Tochter Lafuma verkauft Marke Eider nach Korea - Abschluss Q1 2020 - Meyer Burger erhält von Oxford PV einen Teilauftrag über 18 Mio Fr. - New Venturetec - SIX stimmt Dekotierung per 1. November zu - SPS: Höhere Neubewertungen im 2. Halbjahr 2019 und Bestätigung der Ziele - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SoftwareOne-IPO: Neue Preisguidance 17,75-19,00 Fr. (bisher: 16,50-21,00) - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,94% - Dufry: BlackRock senkt Anteil auf 4,96% - Evolva: Cologny Advisors senkt Anteil auf 3,2% - Temenos: Baillie Gifford & Co meldet Anteil von 4,14% - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: Conf. Call Q3 (09.00 Uhr) - Sulzer: Conf. Call zu Bestellungseingang 9 Mte (09.00 Uhr) - S+B: Conf. Call zu Kapitalerhöhung (09.00 Uhr) - Donnerstag: - Schindler: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sika: Ergebnis 9 Mte - Bucher: Umsatz Q3 - Datacolor: Ergebnis 2018/19 - Leclanché: aoGV zu Bilanzsanierung - Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte - Huber + Suhner: Umsatz 9 Mte - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - CFT: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - LafargeHolcim: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Glencore: Production Report Q3 - SoftwareONE: IPO - Erster Handelstag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: FHFA-Hauspreisindex 08/19 (15.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 10/19 (vorab) (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25.10., Bookbuilding bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.10.: - Dormakaba (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1001 - USD/CHF: 0,9888 - Conf-Future: +23 BP auf 160,08% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,516% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,36% auf 9'981,56 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,26% auf 10'017 Punkte - SLI (Dienstag): +0,14% auf 1'536 Punkte - SPI (Dienstag): +0,19% auf 12'105 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,15% auf 26'788 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,72% auf 8'104 Punkte - Dax (Dienstag): +0,05% auf 12'755 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,34% auf 22'625 Punkte STIMMUNG - Konjunktursorgen und Brexit-Unsicherheit belasten Sentiment - ABB nach Zahlen relativ stark erwartet

