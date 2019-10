UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassungserweiterung für Cosentyx bei axSpA - Swiss Life Asset Managers erwirbt Fontavis AG - Sika 9 Mte: Umsatz 6,01 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,97 Mrd) EBIT 805,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 808 Mio) Reingewinn 566,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 565 Mio) 2019: Prognose bestätigt - Umsatz >8 Mrd Fr. sowie 2-st. EBIT-Wachstum - Schindler 9 Mte: Umsatz 8'255 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'211 Mio) Bestellungseingang 9'009 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'981 Mio) EBIT 923 Mio Fr. (AWP-Konsens: 911 Mio) Konzerngewinn 680 Mio Fr. (AWP-Konsens: 668 Mio) 2019: Weiterhin Umsatzwachstum von 4 bis 6% in LW erwartet Gewinn weiter zwischen 900 und 940 Mio Fr. erwartet - Bucher 9 Mte: Umsatz 2,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,36 Mrd) Auftragseingang 2,22 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,25 Mrd) 2019: Weiterhin Umsatz auf Niveau VJ erwartet Neu Betriebs- und Reingewinn unter VJ - Datacolor 2018/19: Nettoumsatz 78,8 Mio USD (VJ 81,1 Mio) EBIT 5,6 Mio USD (VJ 6,2 Mio) Reingewinn 3,6 Mio USD (VJ 4,1 Mio) - Ems-Chemie 9 Mte: Umsatz 1'674 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'691 Mio) 2019: EBIT weiterhin auf Vorjahresniveau erwartet - Huber+Suhner 9 Mte: Umsatz 648,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 645,3 Mio) Auftragseingang 629,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 648,5 Mio) 2019: Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich Erwarten EBIT-Marge in oberer Hälfte Zielband von 8-10% - VAT Q3: Umsatz 137,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,7 Mio) Auftragseingang 147,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140,6 Mio) 2019: Nettoumsatz von 550-560 Mi0 Fr. erwartet (Q4: 150-160 Mio Fr.) Reingewinn unter Vorjahresniveau erwartet - Hochdorf hat Konsortialkredit verlängert und um über 30 Mio CHF erhöht Baby Care-Geschäftsgang in Schwellenländern bleibt "unerfreulich" - Aryzta setzt Auffrischung des Verwaltungsrats fort - VR Morgan tritt zurück - DKSH vertreibt Produkte von Gerber Technology neu auch in Malaysia - ENR Russia Invest beteiligt sich an Gewächshaus in Russland - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet zuletzt Anteil von 5,04% - PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: Conf. Call zu Q3 (15.00 Uhr) - Schindler: Conf. Call zu Q3 (10.00 Uhr) - VAT: Conf. Call zu Q3 (10.00 Uhr) - Leclanché: aoGV zu Bilanzsanierung - Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CFT: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - SoftwareONE: IPO - Erster Handelstag - Montag: - GV: Crealogix WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig; 10.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; 14.30 Uhr Pk) - US: Auftrangseingang langlebige Güter 09/19 (vorläufig; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig; 15.45 Uhr) Neubauverkäufe 09/19 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25.10., Bookbuilding bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dormakaba (16,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1029 - USD/CHF: 0,9906 - Conf-Future: +38 BP auf 160,46% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,560% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'045,47 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,06% auf 10'023 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,09% auf 1'538 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,01 auf 12'103 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,17% auf 26'884 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,19% auf 8'120 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,34% auf 12'798 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,55% auf 22'751 Punkte STIMMUNG - Stimmung bleibt relativ gelassen vor EZB-Sitzung - Diverse Firmen mit Zahlen im Fokus (Sika, Schindler, Ems etc.)

