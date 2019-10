UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim Q3: Umsatz 7'142 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'060 Mio) Umsatz vergl. +4,9% (AWP-Konsens: +3,9%) EBITDA wiederk. 1'881 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'822 Mio) 2019: Prognose bestätigt - Umsatz vergl. +3 bis +5% Wachstum wiederk. EBITDA min. +5% - CFT Q3: Umsatz 230,8 Mio Fr. (VJ 204,2 Mio) - HBM H1: Reingewinn 102 Mio Fr. (VJ 177 Mio) - Tornos erwartet 2019 tiefere Profitabilität gegenüber Vorjahr - GLKB schliesst Vergleich in Verantwortlichkeitsprozess Erhält 5 Mio Fr. - Erfolgsrechnung profitiert mit 6,5 Mio - Meyer Burger verkauft Software Geschäft an S&T AG für 14 Mio Fr. Erwarten aus Verkauf einen Buchgewinn von rund 2 Mio Fr. - Leclanché-Aktionäre stimmen Sanierung der Bilanz zu Auftragsbestand liebt bei aktuell über 100 Mio CHF - Alpiq hat Dekotierung bei SIX beantragt - Helvetia und MoneyPark bauen Kooperation im Bereich Hypotheken aus - New Venturetec weist vor Liquidation einen Gewinn aus - SoftwareOne-IPO: Ausgabepreis 18,00 Fr. (Preisrange zuletzt 17,75-19,00) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore 9Mte: Kupferproduktion -4% auf 1,02 Mio Tonnen Kohleproduktion +8% auf 104,0 Mio Tonnen - Safra Sarasin: BA führt Strafverfahren im Fall Petrobras/Odebrecht - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Capital Group erhöht Anteil auf 5,19% - Temenos meldet eigene Positionen von 2,54%/2,90% - Implenia: Auflösung Gruppe Veraison/Parmino - Parmino hält 16,51% - Orior: Gruppe Rolf Sutter löst sich auf - PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - LafargeHolcim: Conf. Call Q3 (09.00 Uhr) - SoftwareONE: IPO - Erster Handelstag (Ausgabepreis 18,00 Fr.) Montag: - GV: Crealogix Dienstag: - Feintool: Ergebnis Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis + Conf. Call H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Rieter: Auftragseingang + Conf. Call 9 Mte - SIG Combibloc: Ergebnis Q3 - Straumann: Ergebnis + Webcast Q3 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima Oktober 2019 (10.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen Oktober 2019 - 2. Umfrage (16.00 Uhr) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis HEUTE; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (per HEUTE, Ausgabepreis 18,00 Fr.) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1023 - USD/CHF: 0,9927 - Conf-Future: -22 BP auf 160,24% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,561% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,16% auf 10'122,97 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,83% auf 10'107 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,81% auf 1'550 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,89% auf 12'212 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,11% auf 26'805 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,81% auf 8'186 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,58% auf 12'872 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,22% auf 22'800 Punkte STIMMUNG - Eher ruhiger Tag erwartet, LHN nach Zahlen vorbörslich gesucht (+1,6%) - SMI-Allzeithoch bei 10'141 ist in Reichweite

ys/uh

(AWP)